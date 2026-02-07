Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (National 1)

National 1, 20e journée

Valenciennes l'emporte à Rouen (2-1), avec Bryan Passi averti dès la 12e minute. Remplaçant, Alain Ipiélé est entré à la 83e minute.

Bourg-Péronnas bat Le Puy 1-0. De retour dans le groupe après une absence de six matches, Destin Banzouzi a joué pendant une minute.

Dijon l'emporte 4-1 sur le terrain du Paris 13, sans César Obongo, non retenu.

Pas non plus de Lorick Nana dans les rangs de l'Atletico.

Orléans est tenu en échec par Châteauroux (2-2), sans Marvin Baudry, non retenu pour le deuxième match de rang.

Versailles chute à Villefranche (0-1). Malgré la titularisation de Cédric Odzoumo, remplacé à la 90e minute.