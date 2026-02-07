Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (National 1)

7 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

National 1, 20e journée

Valenciennes l'emporte à Rouen (2-1), avec Bryan Passi averti dès la 12e minute. Remplaçant, Alain Ipiélé est entré à la 83e minute.

Bourg-Péronnas bat Le Puy 1-0. De retour dans le groupe après une absence de six matches, Destin Banzouzi a joué pendant une minute.

Dijon l'emporte 4-1 sur le terrain du Paris 13, sans César Obongo, non retenu.

Pas non plus de Lorick Nana dans les rangs de l'Atletico.

Orléans est tenu en échec par Châteauroux (2-2), sans Marvin Baudry, non retenu pour le deuxième match de rang.

Versailles chute à Villefranche (0-1). Malgré la titularisation de Cédric Odzoumo, remplacé à la 90e minute.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.