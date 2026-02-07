Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN bâtit une corrélation de développement avec les entreprises

Les travaux du forum Université Denis-Sassou- N'Guesso (UDSN)-monde du travail, achevés le 4 février à Brazzaville, ont permis de bâtir une stratégie de développement de cet établissement pour les cinq années à venir.

Trois cent vingt-trois participants, notamment étudiants, organismes diplomatiques, partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations régionales et internationales ont pris part au forum. Le thème ayant été « Université Denis-Sassou- N'Guesso -monde du travail », les échanges ont porté trois jours durant sur l'insertion professionnelle des étudiants finalistes; cette université se voulant être une référence continentale.

Dans son discours d'ouverture des travaux, la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, représentant le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a souligné la nécessité d'ouvrir l'université à la communauté et au monde du travail. « Le partenariat multiforme université-société-entreprise s'impose indéniablement comme la nouvelle vulgate des établissements d'enseignement supérieur », a-t-elle indiqué.

Par la même occasion, le coordonnateur du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le système éducatif congolais. Ce forum, a-t-il dit, « rejoint aussi une lecture plus globale de l'agenda 2030 du développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine et au niveau de l'agenda 23, en particulier l'objectif du développement durable numéro 17, parce qu'il s'agit ici de transformer le partenariat en mécanisme de résultat ».

Le secrétaire général du Cames, Souleymane Konaté, ayant pris part à ces trois jours de travaux, a salué cette initiative de l'UDSN ainsi que le thème qui reflète la réalité d'autres universités africaines.

« Partout en Afrique comme ailleurs dans le monde, l'université est appelée à se transformer. EIle doit passer d'une logique de simple transmission des savoirs à une logique de production de compétences, d'innovation et de création de valeurs. C'est dans ce contexte que le rapprochement entre l'université et le monde du travail n'est plus une option, il constitue une exigence stratégique », a-t-il affirmé.

A l'issue des échanges, les participants ont formulé dix recommandations, entre autres, l'accompagnement des universités pour favoriser l'employabilité du diplômé et le renforcement du module de formation à l'entrepreneuriat.

Mettant un terme à ce forum, le président de l'UDSN, Ange Antoine Abena, a réitéré la « ferme volonté de toute la communauté universitaire de continuer à puiser au fin fond d'elle-même pour mettre en oeuvre ses orientations pour une université panafricaine moderne et d'excellence ». Il a encouragé les participants à analyser minutieusement les recommandations formulées pour leur effectivité.

« Nous devons, au sortir d'ici, étudier la ou les meilleures méthodologies pour mettre en oeuvre ces recommandations », a-t-il déclaré. Un appel au soutien des partenaires a été lancé avant de s'engager à faire participer des enseignants de l'UDSN aux Journées scientifiques qui se tiendront bientôt à Lomé au Togo. Ce forum, signalons-le, a précédé la célébration le 5 février du quinquennat de l'UDSN.