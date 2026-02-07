Congo-Brazzaville: Art pictural - Des artistes peintres formés à la gestion de leur métier

7 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

L'école de peinture de Poto-Poto à Brazzaville a servi de cadre, les 6 et 7 février, pour les professionnels et les amateurs du pinceau, à une master class sur le thème « La profession d'artiste peintre : compétences pratiques à la gestion de la carrière »

Organisée par le directeur général des Arts et des Lettres, Alphonse Chardin N'Kala, la formation à laquelle ont participé plusieurs encadreurs nationaux et internationaux avait pour objectif principal de fournir aux participants les outils nécessaires pour développer une carrière réussie en tant qu'artiste peintre, en abordant les aspects pratiques de la création artistique ainsi que la gestion et la promotion de leur travail.

« Etre peintre, ce n'est pas seulement manier des pinceaux et des pigments, c'est aussi savoir qu'il s'agit d'un métier à valoriser, c'est-à-dire une activité professionnelle exercée en vue d'une rémunération », a déclaré le directeur général des Arts et des Lettres.

Pendant deux jours, la formation a tourné autour de plusieurs axes managériaux, notamment la gestion d'un artiste peintre ; l'élaboration d'un dossier d'artiste ; la préparation d'une toile selon les normes ; la promotion de l'artiste. Elle a permis, en outre, aux participants de savoir comment créer un projet ; comment faire ses recherches et de connaître les fondamentaux du droit d'auteur, notamment comment gérer et protéger ses oeuvres. Elle se poursuivra à Pointe-Noire, ont annoncé les organisateurs.

