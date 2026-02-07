Congo-Brazzaville: Langues vivantes étrangères - Un cadre pour apprendre l'anglais installé au lycée de la Révolution

L'Association congolaise des enseignants des langues étrangères (Acele) a procédé récemment, en collaboration avec Fulbright alumni et les enseignants des langues vivantes étrangères du lycée de la Révolution, à l'installation d'un club d'anglais à cet établissement.

Le club est ouvert aux apprenants du lycée de la Révolution, à Brazzaville, et à toute personne désireuse de pratiquer l'anglais parlé. « Le but de l'installation des clubs d'anglais dans les établissements publics à Brazzaville est de promouvoir l'anglais parlé au secondaire », a souligné le président de l'Acele, Bovid Chrishiler Atouta.

Il a également exprimé le souhait l'Acele de réaliser des projets communautaires tels la protection de l'environnement, la promotion des activités bénévoles et volontaires à l'école et dans les endroits publics, la promotion des valeurs civiques et morales, entre autres.