Sénégal: Le PM Ousmane Sonko - « Le Pastef est un parti au sein duquel on se dit la vérité en face »

Le parti au pouvoir « Pastef » est un parti au sein duquel les militants se « disent la vérité en face ». C'est ce qu'a soutenu samedi le Premier ministre Ousmane Sonko, dans la commune de Fass à l'occasion de sa tournée politique dans le département de Guinguinéo qui se déroule du 6 au 8 février 2026.

C'est dans la commune de Fass que le cortège du Premier ministre Ousmane Sonko et leader du Pastef va effectuer la première pause afin de communier avec les militants et sympathisants de leur parti.

Accueilli par une foule de militants très enthousiaste, et des leaders locaux qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leurs doléances, le leader du Pastef a indiqué qu'il souhaite organiser cette journée dans les 46 départements du pays.

« Pastef est le seul parti politique au sein duquel on se dit la vérité en face. (...) Nous n'avons pas peur des désaccords, encore moins d'entendre les citoyens exprimer leur insatisfaction. (...) Le jour où les Sénégalais, qui nous ont confié le pouvoir, diront qu'ils ne sont pas satisfaits, nous leur remettrons ce pouvoir dans la paix et la concorde », a-t-il indiqué.

D'après Ousmane Sonko, un leader politique doit établir des « liens directs » avec la population. Il doit « avoir le courage » d'aller à la rencontre des citoyens, de les écouter, de connaître leurs difficultés, de savoir ce qui fonctionne et ce qu'il faut corriger.

Ainsi, il a profité de cette tribune pour revenir sur le bilan de la campagne agricole 2025 dans cette zone où la majorité de la population vit de l'agriculture et de l'élevage.

« Pour la campagne agricole, certes, il y a des difficultés pour la commercialisation de l'arachide et nous l'admettons, nous avons produit cette année, 960 000 tonnes. Ce qui constitue un exploit », a-t-il dit.

« Le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne fait tout son possible pour réduire au maximum les importations de certaines denrées. Et ce sont des efforts que le Gouvernement compte consolider et, dans quelques années, nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cela permettra d'économiser de l'argent des importations qui servira à financer nos agriculteurs, industriels et nos commerciaux », a renchéri le Premier ministre.

Sur ce, le chef du gouvernement a promis aux Sénégalais que d'ici la prochaine saison, les agriculteurs n'auront pas de difficultés de commercialisation des produits agricoles, notamment ceux horticoles.

« Nous allons renouveler toutes les unités industrielles de la Sonacos afin que nous puissions transformer nous-mêmes notre production arachidière et exporter notre huile. C'est cela notre vision et nos ambitions pour l'agriculture. Et c'est pareil pour l'élevage et les autres secteurs, malgré un contexte économique difficile », a-t-il assuré.

Toutefois, le Premier ministre Ousmane Sonko a relevé que l'État ne peut pas tout faire en même temps.