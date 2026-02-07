Afrique Centrale: 'Le Gabon n'a jamais refusé de payer sa dette énergétique envers la Guinée équatoriale'

Contrairement aux rumeurs qui circulent, le Gabon n'a jamais refusé de payer sa dette énergétique envers la Guinée équatoriale. Une convention officielle et valide lie bel et bien les deux États, dans un esprit de coopération et de respect mutuel.

Le Gabon a déjà honoré une partie importante de ses engagements financiers. Le montant restant dû est reconnu et sera payé dans le strict respect des clauses contractuelles.

Cependant, le Gabon, en tant qu'État responsable, ne peut procéder à des paiements :

· sur des comptes privés ;

· à des personnes non officiellement mandatées ;

· ni sur la base de factures comportant des incohérences avérées.

Des analyses conjointes ont permis d'identifier une surfacturation initiale, corrigée après concertation. Ce travail démontre la bonne foi et la rigueur du Gabon.

Il est donc faux et irresponsable d'affirmer que :

· le Gabon refuse de payer ;

· ou qu'il viole la convention existante.

Les accords internationaux obéissent à des procédures claires, et aucun État sérieux ne peut s'en affranchir sous la pression médiatique ou la désinformation.

La vérité est simple :

· Il y a un accord.

· Le Gabon respecte ses engagements.

· La transparence et la légalité priment.

Nous appelons chacun à la vigilance face aux fausses informations et à la responsabilité dans le traitement de sujets engageant deux nations souveraines.