Gabon: Cooperation Sino-Gabonaise - Don d'un forage moderne aux populations Angondje-Village

Angondjé Village a officiellement réceptionné, ce vendredi 6 février 2026, un forage d'eau potable offert par l'Ambassade de la République populaire de Chine au Gabon, à l'occasion d'une cérémonie organisée en présence des autorités locales et des responsables communautaires.

Réalisé en une vingtaine de jours, le chantier a été exécuté par Covec Gabon, en charge des travaux d'infrastructure, et Keep Gabon, responsable des installations électriques. Le forage dispose d'une capacité de production de 6 000 litres d'eau par jour.

Il est équipé de panneaux solaires, d'un suppresseur, ainsi que de toutes les commodités modernes nécessaires à son bon fonctionnement, garantissant un accès durable à l'eau potable pour les populations bénéficiaires.

L'inauguration de cet ouvrage a également été marquée par un don de matériels d'entretien et d'équipements domestiques, comprenant notamment des seaux, bassines, brouettes et râteaux, offert par une bonne volonté, en appui aux populations d'Angondjé Village.

La cérémonie d'ouverture a débuté par une phase de discours. Madame Marie Rose Obala Ivenda, Premier Maire adjointe de la commune d'Akanda a, en premier lieu, exprimé la gratitude des populations pour ce don majeur, qui contribue significativement à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Prenant ensuite la parole, Monsieur XU Yan, représentant l'Ambassadeur empêché, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre des liens séculaires d'amitié, de coopération et de fraternité qui unissent la République populaire de Chine et la République gabonaise.

Enfin, Monsieur Ferdinand EHEOU, Chef de quartier d'Angondjé Village a pris l'engagement solennel, au nom des habitants, de veiller à l'entretien et à la pérennité de l'ouvrage.

Ce forage, accompagné de ces appuis matériels, renforce durablement l'accès à l'eau potable dans une localité longtemps confrontée à une détresse hydrique, et témoigne d'une solidarité active des partenariats au service du bien-être des populations.