Congo-Kinshasa: Reprise normale des activités à Mambasa après deux jours de ville morte

À Mambasa-centre, à environ 165 kilomètres de Bunia, en province de l'Ituri, les activités ont repris normalement ce samedi 7 février, après deux journées de cessation décrétées par les organisations de la société civile. Cette mobilisation visait à dénoncer le regain de banditisme armé dans la région.

Le mouvement de protestation a été déclenché par l'assassinat, mercredi dernier, d'un opérateur économique abattu par des hommes armés au quartier Mamba. Quelques jours auparavant, un autre habitant avait été grièvement blessé par balles dans des circonstances similaires.

« Il y avait une accalmie totale. Mais après les festivités, les attaques ont repris. Avec la mort de ce jeune, laissant derrière lui une veuve et deux orphelins, nous avons voulu réveiller les autorités », a expliqué Marie Noëlla Anotane, activiste des droits de l'homme.

Des signaux positifs sur le plan sécuritaire

Les organisateurs estiment que leur cri d'alarme a été entendu. Des policiers ont été déployés au quartier Mamba, longtemps considéré comme pris en otage par des bandits.

« À cette réclamation, il y a déjà des signaux positifs. Nous pensons que cela va réduire les cas de banditisme », témoigne John Vuleverio, acteur de la société civile.

À l'issue de ces journées de ville morte, les autorités ont organisé vendredi un rassemblement populaire. Objectif : renforcer la collaboration entre la population et les services de sécurité pour lutter efficacement contre la criminalité.