Congo-Kinshasa: Linafoot - DCMP fait tomber les Aigles dans un derby sous haute tension (1-0)

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a remporté une précieuse victoire face au FC Les Aigles du Congo, leader du groupe B, sur le score de 1-0, ce samedi 7 février, au stade Tata Raphaël, lors de la 23e journée du groupe B de la LINAFOOT Ligue 1.

Malgré la suspension des activités sportives annoncée au stade Tata Raphaël par le ministre des Sports et Loisirs, le complexe omnisports a finalement accueilli ce derby très attendu, disputé dans une ambiance électrique.

Dès l'entame, les deux formations ont affiché un pressing intense, se rendant coup pour coup au milieu du terrain. Poussés par leurs supporters, les Immaculés ont montré plus d'engagement et de discipline tactique face à des Aigles combatifs. Après une première période fermée et disputée, le tournant du match est intervenu au retour des vestiaires : Bingi Belo a libéré le DCMP en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 52e minute, concrétisant la domination progressive des Vert et Blanc.

Dans les gradins, l'ambiance était survoltée, avec des supporters des deux camps très expressifs, parfois sous tension, donnant à cette affiche un cachet particulier digne des grands derbies de Kinshasa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce à ce succès, le DCMP gagne une place au classement, passant de la 6e à la 5e position avec désormais 26 points.

Autres résultats du groupe B

Étoile du Kivu a battu l'OC Bukavu Dawa (1-0), grâce à un but de Moïse Kapenga. Le FC MK et l'OC Renaissance se sont neutralisés (0-0).

Classement actualisé du groupe B

FC Les Aigles du Congo - 39 pts

AS Vita Club - 32 pts

Dauphin Noir - 28 pts

AS Maniema Union - 27 pts

DC Motema Pembe - 26 pts

Céleste - 25 pts

New Jack - 23 pts

Rangers - 21 pts

Ange Verts - 19 pts

FC MK - 19 pts

Étoile du Kivu - 19 pts

OC Renaissance - 18 pts

FC Renaissance - 17 pts

OC Bukavu Dawa - 10 pts