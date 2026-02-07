Congo-Kinshasa: Pluies diluviennes à Muanda - Effondrement du pont Budubudu et isolement de plusieurs localités

La pluie torrentielle qui s'est abattue jeudi 5 février sur la cité côtière de Muanda, au Kongo Central, a provoqué d'importants dégâts matériels. Outre les érosions et les maisons détruites, le pont Budubudu, jeté sur la rivière du même nom et reliant le rond-point Paul Panda Farnana à la frontière congolo-angolaise de Yema, s'est effondré.

Selon le député provincial Jean Ndombasi Kimboko, élu de Muanda, plusieurs véhicules en partance pour la province angolaise de Cabinda sont immobilisés depuis jeudi à la localité de Makelekese, faute de passage. Il plaide pour une réhabilitation urgente de cette passerelle afin de rétablir la circulation.

« La pluie torrentielle a rendu la vie impossible aux habitants de Muanda. Des érosions se sont créées, des maisons se sont écroulées et des familles entières ont perdu leurs biens. Le pont Budubudu s'est effondré, bloquant près de quarante cargos angolais. Il faut en urgence y jeter un autre pont pour les véhicules de gros tonnage », a-t-il déclaré.

En outre, un décès par foudre a été enregistré dans la localité d'Itondembeleka. Plusieurs villages sont désormais engloutis par les eaux, plongeant leurs habitants dans l'isolement.

En dehors du pont Budubudu, le pont Yondika, qui relie la cité de Muanda aux villages du secteur de la mer, s'est également écroulé sous l'effet de la même pluie.