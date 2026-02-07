Afrique: Ligue des Champions - Power Dynamos renverse Berkane

Power Dynamos s'impose 2-0 face à Berkane grâce à des buts de Manyanga (46e) et Mumba (90e)

Les Zambiens reviennent à hauteur du RS Berkane avec sept points et resserrent la lutte pour les quarts derrière Pyramids FC.

Berkane sous pression avant la dernière journée, incapable de concrétiser sa domination initiale et désormais menacé dans la course à la qualification.

Power Dynamos 2-0 RS Berkane

Buteurs : R. Manyanga 46e, P.Mumba 90e

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Power Dynamos a relancé ses espoirs de qualification en TotalEnergies CAF Ligue des Champions en s'imposant 2-0 à domicile face au RS Berkane du Maroc, au terme d'un duel tendu du groupe A disputé samedi en Zambie.

Deux buts inscrits en seconde période par Ronel Manyanga et Prince Mumba ont scellé ce succès précieux au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, lors de la 5e journée.

Cette victoire, décrochée au moment crucial, relance totalement la campagne du club zambien et redistribue les cartes dans le Groupe A, où la course aux quarts de finale reste plus ouverte que jamais derrière le leader Pyramids FC.

La RS Berkane avait pourtant fait le déplacement avec l'objectif clair de se rapprocher d'une qualification. Les Marocains ont entamé la rencontre avec ambition, monopolisant le ballon et se procurant plusieurs situations dangereuses dès les premières minutes. Leur pressing haut a contraint Power Dynamos à évoluer dans un bloc compact et défensif durant les 25 premières minutes.

Malgré cette domination territoriale, Berkane n'est jamais parvenu à concrétiser. Progressivement, Power Dynamos a pris confiance, resserrant les lignes avec discipline et guettant la moindre hésitation dans l'arrière-garde marocaine pour se projeter vers l'avant.

La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, les deux formations se montrant coupables d'imprécisions dans le dernier geste au terme d'un acte initial engagé mais prudent.

Le tournant de la rencontre est intervenu peu après la pause. À la 46e minute, une erreur défensive de Berkane a été immédiatement sanctionnée : Ronel Manyanga, opportuniste, a surgi pour conclure à bout portant et offrir l'avantage à Power Dynamos, déclenchant l'enthousiasme des supporters de Ndola.

Piqués au vif, les Marocains ont réagi en projetant davantage de joueurs vers l'avant à la recherche de l'égalisation. Le rythme s'est intensifié, et Power Dynamos s'est retrouvé acculé dans sa moitié de terrain.

Mais la formation zambienne est restée parfaitement organisée. Solide défensivement, elle a contenu les assauts adverses sans véritablement trembler, son gardien étant rarement mis en danger par des occasions franches.

Dans le dernier quart d'heure, Power Dynamos a parfaitement géré son avantage, cassant le tempo et hachant le jeu pour préserver son avance. Berkane a continué de pousser, mais sans tranchant. Jusqu'au coup de grâce signé Prince Mumba dans les derniers instants, venu sceller définitivement la victoire des siens.

Au coup de sifflet final, Power Dynamos empoche trois points capitaux et revient à hauteur de Berkane avec sept unités dans le Groupe A.

Ce résultat resserre encore la lutte pour la qualification, même si Pyramids FC conserve la main en tête du groupe à l'approche de la dernière journée.

Pour Berkane, cette défaite complique sérieusement la course aux quarts de finale. Pour Power Dynamos, elle ravive au contraire l'espoir et installe une dynamique positive au moment d'aborder la phase décisive.