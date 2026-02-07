Afrique: Ligue des Champions - Le MC Alger renverse Al-Hilal et relance totalement le Groupe C

Les champions d'Algérie ont fait chuter Al-Hilal Omdurman (2-1) à Alger, infligeant aux Soudanais leur première défaite de la phase de groupes

Après une erreur du gardien Sofiane Farid, Zinedine Ferhat a servi Muslim Anatouf pour l'ouverture du score (15e), avant de doubler la mise d'une frappe lointaine puissante juste avant la pause (44e).

Malgré la réduction du score d'Ahmed Salem (77e) et une forte pression finale d'Al-Hilal, le MCA a tenu bon. Les Algériens montent à 7 points (2es), derrière Al-Hilal (8 points), laissant la qualification entièrement ouverte.

MC Alger 2-1 Al Hilal

Buteurs : M. Anatouf 15e, Z. Ferhat 44e / A. Salem 77e

Le MC Alger a relancé la course à la qualification dans le Groupe C de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions en infligeant à Al-Hilal Omdurman sa première défaite de la phase de groupes (2-1), vendredi soir à Alger. Un succès précieux qui redistribue complètement les cartes à une journée de la fin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au stade Ali Ammar (Ali La Pointe), les champions d'Algérie ont livré une première période maîtrisée et clinique, avant de résister au retour soudanais pour s'offrir trois points essentiels.

Les locaux ont frappé tôt. À la 15e minute, une erreur du gardien d'Al-Hilal, Sofiane Farid, a été exploitée par Zinedine Ferhat. Opportuniste, l'ailier a récupéré le ballon, contourné le portier puis servi sur un plateau Muslim Anatouf, qui a conclu dans le but vide.

Bien organisé défensivement, le MCA a contenu les tentatives adverses et doublé la mise juste avant la pause. Ferhat, omniprésent, a signé un geste de grande classe à la 44e minute avec une frappe lointaine puissante qui a trompé Farid.

Au retour des vestiaires, Al-Hilal a haussé le ton. Ahmed Salem a réduit l'écart à la 77e minute, lançant une fin de match sous tension. Mais disciplinés et solides, les Algérois ont tenu bon.

Avec sept points, le MC Alger grimpe à la deuxième place. Al-Hilal reste leader avec huit unités. Tout se jouera lors de la dernière journée.