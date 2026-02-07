Afrique: Mondial féminin U-20 - Le Bénin prend une option sur l'Égypte

6 Février 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Égypte 0-1 Bénin

Buteuse : R. Gandounou 68e

Après avoir brillé lors du tour précédent en inscrivant un triplé face à la Guinée (5-1), Romane Gandonou a de nouveau montré toute l'étendue de son talent. Ce vendredi, en match aller de l'avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-20 en Pologne, l'attaquante a été l'unique buteuse de la rencontre contre l'Égypte (0-1), offrant au Bénin un précieux succès à l'extérieur.

Dès l'entame de la rencontre, Gandonou s'est illustrée par sa capacité à déstabiliser la défense égyptienne. Sa vitesse, son placement et sa finition clinique ont permis à son équipe de prendre l'avantage, un but qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification.

Les Amazones, solides et déterminées, ont su contrôler le rythme du match, mais c'est bien la touche individuelle de Gandonou qui a fait la différence. Avec ce nouveau but, elle confirme son rôle de leader offensif et devient un atout incontournable pour l'équipe nationale dans cette campagne qualificative.

À quelques jours du match retour, qui aura lieu le 13 février à Lomé, les Égyptiennes auront fort à faire pour renverser la tendance. Quant aux Béninoises, elles peuvent nourrir de légitimes espoirs de voir leur nom inscrit sur la liste des qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde Féminine U-20, grâce à la puissance et la régularité de Romane Gandonou.

Réaction d'après-match Abdoulaye Ouzérou, le sélectionneur du Bénin : « Nous sommes venus chercher un avantage et ce n'a pas été facile. On a eu peur jusqu'au bout. La solution est venue en seconde période : frapper de loin et concentrer le jeu dans l'axe. Avec leur bloc bas et leur vitesse, les Égyptiennes nous ont un peu désorientés, mais nous avons réussi à nous réadapter.

Je suis satisfait du travail des filles : elles ont suivi la stratégie et ont su profiter des espaces. C'est un résultat positif, mais attention, le match retour à Lomé dans une semaine sera décisif. L'équipe adverse est de très haut niveau, il faudra rester concentrées et ne rien lâcher. »

Programme des rencontres aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026

Date Heure Rencontre
Samedi 07 février 2026 13:00 Kenya - Tanzanie
14:00 Ouganda - Zambie
16:00 Nigeria - Sénégal
17:00 Cameroun - Botswana
17:00 Guinée-Bissau - Malawi
Dimanche 08 février 2026 16:30 Ghana - Afrique du Sud
18:00 Côte d'Ivoire - RD Congo
Vendredi 13 février 2026 14:00 Botswana - Cameroun
17:00 Bénin - Égypte
Samedi 14 février 2026 13:30 Malawi - Guinée-Bissau
14:00 Tanzanie - Kenya
14:00 Afrique du Sud - Ghana
14:00 Zambie - Ouganda
16:00 RD Congo - Côte d'Ivoire
18:00 Sénégal - Nigeria

