Afrique: Ligue des Champions - La 5e journée peut déjà sceller le destin des quarts de finalistes

À deux journées de la fin de la phase de poules, plusieurs clubs peuvent valider leur qualification, tandis que d'autres jouent leur survie dans une phase de groupes plus ouverte que jamais.

MC Alger - Al Hilal, JSK - Al Ahly, ou encore Stade Malien - Espérance pourraient rebattre les cartes et rapprocher certains favoris du Top 8.

Dans des groupes encore indécis, chaque point compte. La moindre erreur pourrait coûter une place en quarts de finale de la plus prestigieuse compétition interclubs africaine.

Les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions pourraient commencer à se dessiner dès le coup d'envoi de la 5e journée, qui débute vendredi.

À deux matchs de la fin de la phase de groupes, plusieurs clubs ont l'opportunité de valider officiellement leur billet pour le Top 8 continental... tandis que d'autres jouent déjà leur survie.

Le format de la compétition est clair : les deux premiers de chaque groupe accèdent aux quarts de finale. À ce stade de la compétition, chaque point pèse lourd et la moindre erreur peut s'avérer fatale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après quatre journées, la course aux phases à élimination directe de la plus prestigieuse compétition interclubs africaine prend forme dans les quatre groupes, tous encore disputés.

Groupe A :

Le Pyramids FC occupe la tête avec 10 points, suivi de la RS Berkane 7points. Power Dynamos 4 unités et Rivers United 1 point restent en retrait, mais peuvent encore peser dans l'issue du groupe.

Groupe B :

Al Ahly mène avec 8 points. L'AS FAR et les Young Africans suivent avec 5 unités chacun. La JS Kabylie ferme la marche avec 2 points et doit impérativement se relancer.

Groupe C :

Al Hilal est en tête avec 8 points, devant Mamelodi Sundowns (5). Le MC Alger et Saint-Éloi Lupopo sont à égalité avec 4 points, laissant présager une lutte serrée pour la qualification.

Groupe D :

Le Stade Malien domine avec 8 points. L'Espérance de Tunis suit avec 6, devant Petro de Luanda (5) et Simba SC, toujours en embuscade.

Les rencontres du week-end, à commencer par le duel du Groupe C vendredi entre le MC Alger et le leader Al Hilal, pourraient déjà s'avérer décisives. Les Soudanais peuvent faire un grand pas vers la qualification, tandis que les Algériens jouent gros à domicile.

Samedi, dans le Groupe A, le champion en titre Pyramids FC pourrait se rapprocher des quarts de finale en cas de résultat positif et rester en course pour défendre sa première couronne continentale. La RS Berkane cherchera de son côté à rester solidement accrochée au duo de tête.

Dans le Groupe B, le recordman de titres Al Ahly avec12 sacres, vise à consolider sa première place. L'AS FAR et les Young Africans tenteront, eux, de marquer des points précieux pour renforcer leurs ambitions de qualification.

Dans un autre choc du Groupe C, la lutte derrière Al Hilal reste ouverte. Une victoire de Mamelodi Sundowns pourrait faire basculer la dynamique avant leur dernière journée face au MC Alger de leur ancien entraîneur Rulani Mokwena, désormais sur le banc algérien.

Dans le Groupe D, plusieurs affiches clés pourraient redistribuer les cartes pour les deux premières places. La course reste totalement ouverte à l'approche des deux dernières journées.

Le Stade Malien semble bien parti pour retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 2015, mais devra franchir un obstacle de taille : l'Espérance Sportive de Tunis, ancien champion d'Afrique et habitué des grandes soirées continentales.

TotalEnergies CAF Ligue des Champions - 5e journée (phase de groupes)

Vendredi 6 février 2026

19h00 GMT : MC Alger - Al Hilal Omdurman - Groupe C

Samedi 7 février 2026

13h00 GMT : Power Dynamos - RS Berkane - Groupe A

16h00 GMT : Petro de Luanda - Simba SC - Groupe D

17h00 GMT : JS Kabylie - Al Ahly - Groupe B

17h00 GMT : AS FAR - Young Africans - Groupe B

Dimanche 8 février 2026

13h00 GMT : Saint-Éloi Lupopo - Mamelodi Sundowns - Groupe C

16h00 GMT : Rivers United - Pyramids FC - Groupe A

16h00 GMT : Stade Malien - Espérance de Tunis - Groupe D