Afrique: Ligue des Champions - Pyramids s'envole, Power Dynamos se relance

Pyramids FC a largement dominé la RS Berkane (3-0) au Caire grâce à Zalaka, Nasser Maher et Ahmed Atef, et s'est emparé seul de la tête du Groupe A avec 10 points.

Power Dynamos a décroché son premier succès en phase de groupes sur le terrain de Rivers United (1-0) grâce à un but décisif de Kondwani Shiponi, tandis que la Mouloudia d'Alger a battu Saint Eloi Lupopo (2-0) pour remonter à la 3e place du Groupe C.

Dans le groupe D, l'Espérance de Tunis est revenue de loin pour arracher un nul spectaculaire (2-2) face au Simba SC, après avoir été menée 2-0 à la pause, conservant ainsi sa 2e place et ses chances de qualification.

Les rencontres de la 4e journée de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions se sont poursuivies dimanche 1er février. Le groupe A a proposé deux affiches contrastées : Pyramids FC a surclassé la RS Berkane (3-0) au Caire, tandis que Power Dynamos est allé décrocher un succès précieux sur la pelouse de Rivers United (1-0), son premier de la phase de groupes cette saison.

Mouloudia d'Alger 2-0 Saint Eloi Lupopo

Buteurs : M. Khalif (53e), Z. Naïji (82e)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Mouloudia d'Alger a signé une victoire précieuse face à Saint Eloi Lupopo (2-0), lors d'une rencontre intense disputée au stade du Chahid Ali Amar devant une forte affluence.

Les Algérois ont ouvert le score à la 53e minute grâce à Marouane Khalif, qui a placé une tête parfaite sur un corner bien tiré, offrant l'avantage à son équipe. Le break est intervenu à la 82e minute lorsque l'attaquant remplaçant Zakaria Naïjia conclu un contre parfaitement orchestré, scellant un succès mérité et rassurant pour les locaux.

Cette victoire a permis à la Mouloudia de grimper à la troisième place du groupe C avec 4 points, à égalité de points mais avec une meilleure différence de buts sur Saint Eloi Lupopo, également à 4 points, et à une longueur du Mamelodi Sundowns (5 points), alors que Al-Hilal domine toujours le classement avec 8 points.

La première période avait été difficile pour les Algérois : malgré une domination initiale et plusieurs tentatives de Zinedine Ferhat et Muslim Anatof, la défense congolaise avait résisté, tandis que Alexis Gandouz avait maintenu sa cage inviolée. Saint Eloi Lupopo avait également tenté de profiter des espaces laissés en contre, sans parvenir à trouver la faille.

Avec ce succès, la Mouloudia d'Alger a parfaitement répondu à sa défaite de la semaine précédente sur le même terrain en République démocratique du Congo (1-0), et relancé sa campagne en Ligue des Champions.

Pyramids FC 3-0 RS Berkane

Buteurs : M. Zalaka 12e, N. Maher 74e, A. Atef 80e

Le Pyramids FC a pris la rencontre à bras-le-corps au stade de la Défense aérienne, imposant un pressing intense dès le coup d'envoi. Cette domination a rapidement été récompensée : à la 12e minute, Mahmoud Zalaka a ouvert le score, offrant un avantage précoce au club égyptien face à des Marocains rapidement sous pression.

Les hommes de Pyramids ont ensuite continué de contrôler les débats, s'appuyant sur l'activité de leur milieu et les débordements de leurs ailiers pour déséquilibrer la défense de Berkane. Les visiteurs ont tenté de résister en procédant par contres, sans toutefois réellement inquiéter le gardien Ahmed El-Shenawy.

La supériorité égyptienne s'est confirmée en seconde période. À la 74e minute, Nasser Maher a doublé la mise d'une frappe maîtrisée, inscrivant au passage son premier but sous les couleurs de Pyramids. Le coup de grâce est venu à la 80e minute, lorsque Ahmed Atef a conclu une action collective bien construite pour sceller un succès net et sans appel (3-0).

Grâce à cette victoire, Pyramids FC a conservé sa cage inviolée lors de cette 4e journée et a affirmé sa puissance offensive face à une formation marocaine. Le club égyptien s'est emparé seul de la tête du groupe A avec 10 points, tandis que la RS Berkane est restée deuxième avec 7 points.

Rivers United 0-1 Power Dynamos

Buteur : K. Shiponi 50e

Dans l'autre rencontre du groupe, Power Dynamos a réalisé une opération précieuse en s'imposant sur le terrain de Rivers United (1-0). Le club zambien a ainsi signé son premier succès en phase de groupes cette saison.

Le but décisif est intervenu peu après la pause. À la 50e minute, Kondwani Shiponi a parfaitement exploité une passe millimétrée de Prince Mumba pour tromper le gardien nigérian et donner l'avantage aux visiteurs.

Rivers United a tenté de réagir, multipliant les offensives, notamment en seconde période. Mais la défense bien organisée de Power Dynamos, soutenue par un gardien vigilant, a résisté jusqu'au bout pour préserver cet avantage.

Avec ce succès, Power Dynamos est monté à 4 points, occupant désormais la troisième place du groupe. Rivers United, de son côté, est resté dernier avec un seul point.

Simba SC 2-2 Espérance de TunisButeurs : S.Kipombe 39e, Y.Kagoma 45e / A.Diakité 64e, Boualia 79e

Bousculée pendant une heure, l'Espérance de Tunis est revenue de loin. En déplacement à Dar es-Salaam pour le compte de la 4e journée du Groupe D de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, le club sang et or a décroché un point précieux face au Simba SC (2-2), au terme d'un scénario à rebondissements.

Porté par son public, Simba a d'emblée pris le contrôle des débats. Dominateurs et plus incisifs, les Tanzaniens ont logiquement ouvert le score par Shomari Kipombe, auteur d'une tête victorieuse face à Maâz Ben Saïd (1-0). Les locaux n'ont pas desserré l'étreinte et ont doublé la mise avant la pause grâce à Yusuf Kagoma, à la conclusion d'une action éclair initiée par Kibabagi sur le flanc gauche (2-0). À la mi-temps, l'Espérance était dos au mur, inoffensive et dépassée.

Le visage tunisien a pourtant changé au retour des vestiaires. Plus haut, plus intense, l'EST a progressivement inversé la dynamique. À la 64e minute, Aboubacar Diakité a ravivé l'espoir en réduisant l'écart. La pression s'est alors accentuée sur la défense de Simba, qui a fini par céder : à la 79e, l'Algérien Kessila Boualia a égalisé, scellant la révolte des visiteurs.

L'Espérance a même cru tenir un exploit total dans le temps additionnel, mais Hamza Jelassi a manqué le penalty de la victoire. Le nul est resté figé.

Avec ce point, l'Espérance de Tunis conserve sa 2e place du Groupe D avec 6 points, et renforce ses chances de qualification pour les quarts de finale. Simba SC, en revanche, reste en difficulté, dernier du groupe avec un seul point.