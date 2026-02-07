Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Pierre Moussa nommé directeur national de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso

Candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a nommé le 7 février les membres de son équipe de campagne, dirigée par le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa.

Président par intérim de la Majorité présidentielle, Pierre Moussa sera suppléé dans sa mission par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, en sa qualité de directeur national adjoint de l'équipe de campagne électorale du candidat Denis Sassou N'Guesso. Le président sortant a également nommé plusieurs cadres de la Majorité présidentielle, membres de son équipe de campagne avec des attributions précises dans des départements différents.

Denis Sassou N'Guesso a aussi désigné ses porte-paroles thématiques ainsi que des conseillers spéciaux parmi lesquels les présidents des deux chambres du Parlement, des ministres et les responsables des partis politiques de la Majorité présidentielle.