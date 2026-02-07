Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Lancement du chargement de la première cargaison du GNL

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a lancé, le 7 février dans la capitale économique, le chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié (GNL) d'Eni Congo.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ancien président du Nigeria, Olusengun Obasanjo; du président directeur général (PDG) du groupe ENI, Claudio Descalzi; de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, président du groupe éponyme; du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe; des corps constitués départementaux, nationaux et étrangers.

Peu avant le coup d'envoi du chargement de la cargaison dans l'unité flottante Nguya FLNG, le PDG d'ENI a indiqué qu'« aujourd'hui; nous célébrons un moment historique de la République du Congo avec le projet GNL ». Il a poursuivi que « Ce projet incarne l'alliance stratégique entre le Congo et ENI ».

Selon lui, la décision prise par les deux parties d'investir dans le projet a permis de faire du gaz un levier économique. Au total, 2400 millions de tonnes sont chargées dans le navire.

Avec ce chargement, la production nationale du GNL sera portée à 3000 millions de tonnes par an, soit 4,5 milliards de mètres cubes de gaz annuellement. La société ENI Congo ambitionne d'atteindre une production de 20 millions de tonnes par an d'ici à l'an 2030.

« Quand on s'engage, on le fait en toute sécurité », a signifié Claudio Descalzi, ajoutant que le projet a valu plus de 60 millions d'heures de travail sans enregistrer d'accident au Congo et à l'étranger. Le Congo fait désormais partie du cercle restreint des pays producteurs et exportateurs de pétrole et du gaz.

Prenant la parole à son tour, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a fait savoir que cette initiative a permis de créer des emplois, d'assurer le transfert des compétences et d'apporter une contribution importante à la production gazière nationale.