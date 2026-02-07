Gabon: Gériatrie de Mélen - L'association « Ngoundji Femmes Capables » au chevet des aînés

Dans un élan de fraternité intergénérationnelle, l'association « Ngoundji Femmes Capables » a apporté, ce jour, un précieux réconfort aux pensionnaires du Centre National de Gérontologie et de Gériatrie de Mélen. Ce geste de solidarité vise à soutenir nos aînés, souvent confrontés à l'isolement social, en leur redonnant la dignité qu'ils méritent.

Une main tendue vers nos pères et mères

À Mélen, les couloirs du Centre de Gériatrie abritent bien plus que des patients ; ils accueillent des histoires de vie parfois marquées par l'oubli. Pour beaucoup de ces aînés, le lien avec la famille s'est rompu, les laissant dans une fragilité sociale préoccupante. C'est pour briser ce silence que l'association « NGOUNDJI Femmes Capables » a choisi d'intervenir.

Financé par les cotisations de ses membres, le don remis aujourd'hui -- composé de savon, javel, dentifrices, brosses à dents et produits d'hygiène -- est bien plus qu'une simple aide matérielle. C'est un message d'amour et de reconnaissance. « Le troisième âge, ce sont nos pères et nos mères. Ils ont besoin d'être accompagnés, de ressentir qu'ils ont encore une place dans notre société et dans nos coeurs », a déclaré avec émotion Flora Pégique Mamboma, fondatrice de l'association.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'honneur et la reconnaissance au coeur de l'action.

Pour ces femmes venues de Bakoumba et d'ailleurs, l'action de ce jour s'inscrit dans une mission de protection de la dignité humaine. Face à des résidents parfois délaissés par leurs proches, les « Femmes Capables » ont voulu rappeler que la solidarité africaine n'est pas un vain mot.

L'accueil chaleureux des bénéficiaires et du personnel soignant a témoigné de l'impact immédiat de cette visite. Hermine Ndembi, surveillante générale, a salué ce geste qui honore l'établissement :« C'est un immense plaisir et un honneur de voir ces femmes se mobiliser pour nos aînés. Ce soutien nous aide à mieux les entourer au quotidien. »

Un engagement pour l'avenir

Si l'ambiance était à la fête et au partage, la direction a discrètement rappelé que le confort optimal de ces parents reste un défi quotidien. Pour assurer pleinement leur mission de protection, le centre espère voir, à terme, ses capacités renforcées, notamment en matière de mobilité (ambulance, bus pour le personnel) et de sécurité énergétique avec l'acquisition d'un groupe électrogène pour pallier les coupures de courant.

C'est d'ailleurs dans cette optique que l'association Ngoundji souhaite transformer cette action ponctuelle en un partenariat durable. L'objectif est clair : ne plus laisser ces gardiens de notre histoire seuls face à la précarité. En quittant Mélen, les membres de l'association ont laissé derrière elles des sourires, mais surtout la promesse d'une présence constante auprès de ceux qui nous ont tant donné.