Gabon: Ndjolé - Setrag accompagne les commerçants locaux à travers le programme Beyond-Création d'emploi

Engagée aux côtés des communautés riveraines pour la création de valeur partagée, la Setrag a procédé, le vendredi 30 janvier 2026 à Ndjolé, à la clôture de la formation en Activités Génératrices de Revenus (AGR) intitulée « Formation et accompagnement de l'autonomisation des communautés ».

Déployée depuis 2023 dans le cadre du programme Beyond - Création d'emploi, cette initiative a déjà été mise en oeuvre dans plusieurs localités du pays, notamment Franceville, Lastourville, Booué, Lopé et Oyan. Elle vise à renforcer les capacités des entrepreneurs et commerçants locaux, acteurs essentiels de l'économie de proximité, tout en contribuant à la structuration durable du tissu économique local.

Pour la cohorte 2025, la localité de Ndjolé, déjà bénéficiaire du programme en 2023 et 2024 au profit des habitants de Ndjolé-Gare, a été retenue à nouveau afin d'étendre la formation aux résidents de Ndjolé-Centre.

La formation, première phase du programme Beyond, a porté sur les Activités Génératrices de Revenus (AGR), l'entrepreneuriat et la formalisation d'associations. Elle a été réalisée avec l'appui technique du cabinet Continuum Learship, expert en renforcement des capacités en leadership, développement personnel, éducation financière et entrepreneuriat.

Du 26 au 30 janvier 2026, au sein de la mairie de Ndjolé, 17 bénéficiaires ont ainsi été formés autour de plusieurs thématiques clés, notamment la confiance en soi et le leadership, la gestion du budget, l'épargne et la bancarisation, la création, la légalisation et le fonctionnement d'une association, ainsi que l'identification, la formulation et la structuration d'une Activité Génératrice de Revenu AGR, ponctuées par un atelier de formulation de projets.

Ces sessions de formation interactives ont favorisé les échanges d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre les participants.

La cérémonie de clôture, marquée par la remise d'attestations aux bénéficiaires, s'est déroulée en présence des autorités locales, dont Monsieur Jean Blaise Eyeghe Ollame, Premier maire adjoint de la commune de Ndjolé, des autorités militaires de la ville, ainsi que d'un représentant de la Setrag.

Dans son intervention, le Premier maire adjoint a rappelé que les attestations reçues constituent avant tout une base de connaissances, invitant les bénéficiaires à mettre en pratique les acquis du programme afin de générer un impact réel et durable au profit de la communauté. Il a également annoncé la mise à disposition de trois box commerciaux appartenant à la municipalité, destinés à accompagner la structuration et la pérennisation des activités commerciales locales.

Avant le lancement du programme Beyond, la Setrag menait déjà à Ndjolé et le long du Transgabonais plusieurs actions de responsabilité sociétale, notamment des campagnes de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, des actions de proximité avec les communautés riveraines et des initiatives sociales en faveur du développement local. Le programme Beyond vient ainsi renforcer ces actions en apportant une réponse structurée aux enjeux économiques des populations locales.

À travers le programme Beyond, la Setrag réaffirme son rôle d'entreprise citoyenne et responsable, engagée aux côtés des collectivités et des populations pour promouvoir l'autonomisation économique, le développement local et l'inclusion sociale le long du Transgabonais.