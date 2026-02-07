Gabon: Forces de Police nationale - Efficacité, proximité et adaptation aux évolutions

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation Adrien Nguema Mba a entamé, le mercredi 4 février 2026, la visite des États Majors et Unités opérationnelles des Forces de Police Nationale (FPN) pour relayer le message sécuritaire du Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité et évaluer les conditions de travail des fonctionnaires de police.

Pour cette première étape, après la présentation globale de la police qui lui a été faite au Commandement en Chef, le Ministre de l'Intérieur a visité tour à tour, l'état-major des Polices d'investigation Judiciaire (PJ), la Préfecture de police de Libreville(PPL), la Direction de la Police Technique et Scientifique, l'infirmerie hôpital, l'Office Central de Lutte Anti Drogue (OCLAD), les sections gabonaises d'Interpol et d'Afripol ainsi que la Direction de la Sûreté Urbaine (DSU).

Partout où il est passé, le Ministre a écouté, orienté et donné la parole aux uns et autres.

Il a insisté sur une police de proximité, dont les textes sont conformes à la nouvelle Constitution et une police davantage professionnelle et adaptée à la lutte contre les nouvelles formes de criminalité.