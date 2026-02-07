Ethiopie: Addis-Abeba accueille une conférence africaine sur la santé sexuelle et reproductive

Addis-Abeba — La conférence annuelle conjointe organisée par la Société éthiopienne d'obstétrique et de gynécologie (ESOG) et la Fédération africaine d'obstétrique et de gynécologie (AFOG) se déroule actuellement à l'hôtel Hilton Addis, dans la capitale éthiopienne.

La conférence, qui réunit des participants de 20 pays africains et 150 délégués du monde entier, vise à promouvoir la santé reproductive et à renforcer les compétences professionnelles en Afrique.

Lors de l'ouverture de cette conférence de deux jours, le ministre d'État, Dereje Duguma, a déclaré que le gouvernement éthiopien a réalisé des progrès remarquables en matière de santé reproductive et maternelle, mais que des défis et des opportunités restaient à relever.

Selon lui, la santé sexuelle et reproductive est un pilier du système de santé éthiopien.

Hailemariam Segni, président de la Société éthiopienne d'obstétrique et de gynécologie, a affirmé que lorsqu'on aborde la question de la santé sexuelle et reproductive en Afrique, il convient de commencer par célébrer nos progrès.

Il a plaidé pour une innovation adaptée au contexte, durable et adaptable à grande échelle.

Sami Mohamoud Abdelkair, président de la Fédération africaine d'obstétrique et de gynécologie, a déclaré que la Fédération est très reconnaissante à la Société éthiopienne d'obstétrique et de gynécologie de son aimable invitation à ce programme scientifique.

Il a exprimé l'espoir que la conférence permettrait de dégager un consensus pour améliorer la santé des mères et des nouveau-nés en Afrique.