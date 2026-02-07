Afrique: Le développement énergétique de l'Éthiopie, un levier stratégique pour le pays et le continent (ONUDI)

Addis-Abeba — Le développement énergétique engagé par l'Éthiopie constitue un tournant majeur non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, a affirmé Stephen Kargbo, représentant de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et directeur du bureau sous-régional.

Dans une déclaration à l'ENA, M. Kargbo a salué les avancées significatives de l'Éthiopie en matière d'intégration régionale, notamment dans le secteur de l'énergie.

Il a souligné que le vaste potentiel énergétique du pays joue un rôle déterminant dans l'industrialisation nationale, le développement social et le renforcement de la coopération régionale.

Selon lui, l'amélioration de l'accès à une énergie abordable représente une avancée décisive, non seulement pour l'Éthiopie, mais également pour les pays voisins.

« Les progrès réalisés par l'Éthiopie dans l'accès à une énergie fiable et accessible constituent un pas important pour la population et pour la région », a-t-il déclaré.

Le représentant de l'ONUDI a par ailleurs insisté sur le fait que la pénurie énergétique demeure l'un des principaux freins au développement de l'Afrique, affectant l'industrialisation, les services de santé, l'éducation et la transformation numérique. Sans énergie fiable et à coût abordable, a-t-il averti, les ambitions de développement et de numérisation du continent restent compromises.

Illustrant son propos, Kargbo a évoqué son expérience en Chine, où la capacité énergétique installée dépasse celle de l'ensemble du continent africain, mettant en lumière l'ampleur du défi que l'Afrique doit relever pour combler son retard industriel.