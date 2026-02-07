Ethiopie: Le dialogue national et l'élection à venir favoriseraient une culture démocratique en Éthiopie - Ambassadeur Dina, député

Addis-Abeba — Le Dialogue national éthiopien et la septième élection nationale prévue constituent des piliers majeurs pour l'enracinement des valeurs démocratiques et la promotion d'une pratique politique responsable à l'échelle du pays, a affirmé l'ambassadeur Dina Mufti.

Membre du Comité permanent des affaires étrangères et de la paix à la Chambre des représentants du peuple, l'ambassadeur Dina Mufti a déclaré à l'ENA que le Dialogue national éthiopien vise à réduire la polarisation politique, tandis que les préparatifs se poursuivent pour les élections générales prévues le 1er juin 2026.

Il a souligné que le processus de dialogue national joue un rôle déterminant en rassemblant des points de vue divers afin de résoudre les divergences entre les Éthiopiens.

Dans ce cadre, la Commission éthiopienne pour le Dialogue national (ENDC) mène des consultations à travers le pays, recueillant les opinions des citoyens pour encourager un dialogue constructif autour des différences.

Selon l'ambassadeur, les échanges en cours permettront bientôt l'élaboration d'un ordre du jour national qui sera soumis au public, offrant ainsi une occasion de contribution collective pour traiter les causes profondes des désaccords.

Il a ajouté que le dialogue national contribue au renforcement de la culture démocratique, en favorisant le règlement pacifique et civilisé des différends.

Il a rappelé que le dialogue constitue l'un des fondements essentiels de la démocratie et que la Commission crée un environnement propice à l'expression libre des idées et à la recherche de solutions durables.

S'agissant des élections générales à venir, l'ambassadeur a indiqué que les préparatifs progressent de manière satisfaisante, la Commission électorale nationale oeuvrant à l'organisation d'un scrutin démocratique, transparent et inclusif.

Il a exprimé l'espoir d'un climat électoral pacifique, soutenu par la participation active de l'ensemble des acteurs politiques, estimant que la transparence et l'inclusion contribueront à faire des élections un levier pour une Éthiopie stable et prospère.

Par ailleurs, lors d'une récente intervention devant la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a relevé que les différends en Éthiopie ont longtemps été résolus par la confrontation plutôt que par le dialogue, ce qui a freiné l'instauration d'une paix durable et de l'unité nationale.

Il a expliqué que cette culture de confrontation, profondément enracinée dans les structures sociales, influence les comportements politiques et alimente les conflits à grande échelle.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de transformer la culture politique et les normes sociales en privilégiant le dialogue, la confiance et la compréhension mutuelle.

Il a appelé la génération actuelle à bâtir le pays à travers ce dialogue national inclusif et historique, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à garantir des élections pacifiques, équitables et ouvertes à tous.