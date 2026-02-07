Afrique: Éliminatoires CM féminine U20 - Les Lioncelles s'inclinent devant les Super Falconets du Nigeria

7 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'équipe nationale féminine des moins de 20 ans s'est inclinée devant celle du Nigeria (0-1), ce samedi, à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria, en match aller du 3e tour des qualifications pour la Coupe du monde de cette catégorie prévue du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.

Le match retour est prévu le 14 février prochain, au Stade Lat Dior de Thiès.

À l'issue de ce troisième tour, seize équipes accèderont au 4e et dernier tour des qualifications. Quatre sélections représenteront la zone CAF à cette compétition mondiale qui enregistre la participation de 24 équipes issues des six confédérations.

La Pologne, pays organisateur de cette 12e édition, va disputer sa première participation à la Coupe du Monde féminine U-20.

La République démocratique et populaire de Corée est la tenante du titre, après avoir remporté son troisième titre lors de l'édition 2024 en Colombie.

