Afrique: Selon un technicien français - 'Le Sénégal peut être un superbe acteur du rugby en Afrique'

Dakar — Le rugbyman et ancien joueur du Stade toulousain et de l'équipe de France, Emile Ntamack a évoqué les défis auxquels fait face cette discipline sportive au Sénégal, estimant qu'avec une bonne organisation le rugby sénégalais peut être un acteur majeur du ballon ovale sur le continent.

"Le Sénégal est un peuple de costaud. On le voit dans la lutte, le football, le basketball. On voit des personnes qui sont des athlètes avant tout. Il faut les organiser", a confié le technicien français à l'APS.

Aux fins de son analyse, "le Sénégal peut être un superbe acteur du rugby au même titre que la Namibie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud".

Emile Ntamack séjourne au Sénégal avec des membres de l'Académie du Stade Toulousain (Top 14 - France), depuis le 3 février, à l'invitation du club Rugby S'en Fout le Score.

Dans la matinée de samedi, il a animé une formation avec des jeunes sénégalais en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)Dakar 2026.L'ancien international, entraîneur Top 14 et XV de France, et responsable de la filière jeunes du Stade Toulousain invite les autorités à donner une chance au rugby sénégalais en se donnant les moyens de le structurer.

" J'ai connu le rugby sénégalais, il y a des années. J'ai vu la sélection sénégalaise en France. Il y a beaucoup de joueurs qui oeuvrent en France. J'ai vu des athlètes, une belle équipe. Il y a des difficultés. L'équipe nationale de rugby n'est plus comme avant. Elle a perdu de sa superbe", a-t-il analysé.

Emile Ntamack a toutefois regretté le manque des infrastructures pour la pratique du rugby.

" Ces jeunes, si on veut les développer il faut un minimum d'endroits pour pouvoir pratiquer. Ils peuvent être meilleurs, s'il y a plus d'infrastructures " , tranche-t-il.