Sénégal: La connectivité universelle officiellement lancée à Kédougou

Le lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou a abrité, samedi, le lancement officiel de la connectivité universelle, une initiative nationale qui ambitionne de connecter gratuitement 1 million de Sénégalais, en donnant une priorité aux zones où l'accès au numérique était difficile, voire quasi inexistant.

Le choix du Lycée technique, industriel et minier Mamba Guirassy pour ce lancement revêt une forte portée symbolique et stratégique, a souligné le chef de l'Etat, en présence des ministres de l'Education nationale, de la Communication, des Télécommunications et l'Economie numérique et des autorités et locales.

L'établissement a été présenté comme un "pilier de la formation technique et professionnelle dans le Sud-Est du pays", au coeur d'un territoire à fort potentiel minier, agricole et industriel. Il forme chaque année des centaines de techniciens et de techniciens supérieurs dans des filières directement liées aux besoins de l'économie nationale, indique-on.

La connectivité universelle est devenue un "accélérateur de transformation pédagogique", a souligné le président Faye, réaffirmant l'engagement avec le New deal technologique, d'aller vers un "Sénégal connecté, innovant et résolument tourné vers des opportunités" que les jeunes sont appelés à saisir à travers cette connexion rendue accessible et gratuite dans cet établissement tourné vers l'enseignement technique, industriel et minier.

L'initiative ouvre un accès élargi aux ressources numériques, renforce la qualité des apprentissages, modernise les formations techniques et améliore l'adéquation entre formation et emploi, a-t-on appris sur place.

"Nous lançons aujourd'hui dans ce lycée une bibliothèque infinie à la disposition des apprenants qui peuvent suivre des cours d'enseignants sénégalais et étrangers à distance", s'est réjoui le président Faye.