Sénégal: Le rugby peu considéré par la tutelle (Acteur)

Dakar — Le président honoraire Fédération sénégalaise de rugby (FSR) , Maître Guédel Ndiaye a déploré le manque de considération dont sont victimes les disciplines sportives autres que le football, appelant la tutelle à convoquer les concernés afin d'identifier leurs difficultés.

" Ce qu'a fait le football est extraordinaire. (...) Personne n'est jaloux du football, nous sommes tous des footballeurs à la base. On ne peut pas se mesurer au football, mais on voudrait qu'on nous considère un petit peu", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

"Aujourd'hui, nous ne nous sentons pas considérés", affirme-t-il, notant qu'aucune petite fédération n'a été convoquée par la tutelle, pour qu'on puisse lui exposer nos difficultés".

Pour avoir dirigé le ballon ovale au Sénégal pendant une dizaine d'années, maitre Ndiaye a relevé que la FSR a "galéré" pour avoir le Stade Léopold Sédar Senghor, en payant cher pour une formation avec le Stade Toulousain.

Dans le cadre de la préparation pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la FSR a accueilli une délégation du Stade Toulousain.

" L'académie du Stade Toulousain, c'est la plus belle d'Europe. Le Stade Toulousain est à la fois champion de France et d'Europe. Pour faire venir l'académie royale, nous avons fait des sacrifices financiers. Nous avons eu des problèmes. Le partenariat entre le Stade de Toulouse et la FSR est extraordinaire. Faire venir le Stade de Toulousain ici à Dakar, c'est un gage d'un bon rugby", a souligné Me Guédel Ndiaye.

Concernant la participation des équipes hommes et dames des moins de 18 ans aux JOJ, le président honoraire de la FSR a indiqué que "tout dépendra" de la formation que les deux sélections auront.

" Chez les hommes, on a de la formation avec beaucoup de jeunes qui ont le niveau. Mais, chez les femmes ça va être compliqué. Si on ne nous aide pas dans la formation des gamines, on ne sait pas si on va participer", a-t-il ajouté.

"On nous promet beaucoup de choses, on ne voit rien venir", a déploré le président honoraire de la FSR.