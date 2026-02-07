Sénégal: Kédougou - Le Président Faye lance les travaux de l'ISEP de Bandafassi

D'un coût estimé à 9 milliards de FCFA, l'Institut Supérieur d'enseignement professionnel ( ISEP) de Bandafassi va accueillir 24 milles étudiants par an, a révélé, samedi, le président de la République, en procédant le même jour à la pose de la première pierre de cet établissement dans cette commune située à environ 15 kilomètres de la ville de Kédougou

" Je suis très heureux d'être ici, à Kédougou, pour la pose de la première pierre de la construction du centre de formation [qui va accueillir] 24 000 jeunes bacheliers par an", a dit le chef de l'Etat.

Il a mis en exergue l'orientation pédagogique consistant à offrir aux apprenants des filières de courte durée et directement opérationnelles".

Bassirou Diomaye Faye qui effectue depuis jeudi une tournée économique dans le Sud-Est du pays, a aussi annoncé la construction de huit nouveaux ISEP, à Kédougou, Bignona, Koungheul, Richard-Toll, Louga, Kolda, Sédhiou et Tambacounda.

"Avec déploiement d'unités industrielles et de financement direct de projets entrepreneurs étudiants, c'est plus de 400 mille jeunes sénégalais qui vont bénéficier de ce projet de formation de l'enseignement supérieur", a-t-il déclaré.

Après avoir effectué un déplacement similaire en Casamance en fin décembre dernier, le chef de l'Etat a expliqué que son séjour de cinq jours dans le Sénégal oriental vise essentiellement à écouter et recueillir toutes les doléances des populations afin de "mieux définir ensemble les priorités en adéquation avec les attentes des populations les plus lointaines du pays".

Dans cette perspective, il a souligné que l'eau, l'électricité et le désenclavement restent des "priorités" pour les populations de cette partie du Sénégal.

"Nous allons poursuivre dans cette perspective avec les localités qui vont être électrifiées et avec la rénovation de 96 forages ruraux et 101 nouveaux qui seront construits dans la deuxième phase", a-t-il poursuivi.