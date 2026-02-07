Sénégal: Ligue 1 - Gorée concède le nul devant Wally Daan et reprend provisoirement le fauteuil de leader

7 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Union sportive de Gorée a concédé le nul(1-1) devant Wally Daan en match d'ouverture de la 14e journée du championnat de Ligue 1.

Les insulaires avaient perdu la première place la semaine dernière face aux Rufisquois d'AJEL.

A égalité de points avec AJEL, Gorée s'empare provisoirement fauteuil en attendant la sortie dimanche du dauphin.

Dans l'autre match du samedi, Génération foot a fait match nul devant l'Union sportive de Ouakam (USO).

Le "clasico" du football sénégalais, qui va opposer, dimanche, le Casa-Sports au Jaraaf de Dakar, au Stade Aline Sitoë Diatta de Ziguinchor, est la principale affiche de la 14e journée de Ligue 1.

Le Casa Sports de Ziguinchor reçoit l'équipe de la Médina, un de ses rivaux historiques, une semaine après avoir raté l'occasion de s'emparer de la tête du classement, à l'issue de son match contre l'AS Pikine.

Les matchs opposant le Casa-Sports au Jaraaf, deux équipes considérées comme des géants du championnat sénégalais sont toujours très disputés.

Même si l'engouement pour ce "classico" n'est plus le même que dans les années 1980, 1990 ou 2000, les deux équipes entretiennent toujours une grande rivalité.

Le Casa-Sports veut en effet préserver son invincibilité dans son chaudron du stade Aline Sitoë Diatta, où en six matchs, l'équipe de Ziguinchor a enregistré cinq victoires, un nul et inscrit 12 buts contre deux encaissés.

Face au champion sortant, qui tarde à lancer réellement sa saison, les Ziguinchorois tablent sur un bon résultat qui les maintiendrait sur le podium, en espérant un faux pas de ses devanciers, notamment AJEL et l'US Gorée.

Voici les résultats déjà enregistrés 14-ème journée de Ligue 1

GF-USO :0-0

Gorée-Wally Daan:1-1

Voici la suite du programme de la 14-ème journée de Ligue 1:

Dimanche

Casa sports-Jaraaf, Cambérène-AS Pikine, Guédiawaye FC-Stade de Mbour, Teungueth FC-Dakar Sacré coeur, Linguère-AJEL, HLM-SONACOS

