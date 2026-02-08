Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 février 2026

revue de presse

Africa Eco Race : Clap de fin de la 17e édition

La dernière étape de l’Africa Eco Race s’est déroulée sur nt 475 kilomètres, dont 103 kilomètres de spéciale chronométrée, entre la Mauritanie et le Sénégal.

Les vastes champs de dunes ont laissé place à des paysages de savane pour le dénouement de cette 17 édition de la course.

Pour les motos, au classement général, la victoire revient à Kevin Gallas (Yamaha), qui s'impose après plusieurs jours de lutte intense avec seulement 41 secondes d'avance sur Gautier Paulin (Yamaha). [Source Africanews]

Sénégal : Douze interpellations à Keur Massar pour transmission volontaire du VIH

La gendarmerie sénégalaise a annoncé samedi l’interpellation de douze individus dans le cadre d’une enquête portant sur des faits graves liés à la transmission volontaire du VIH et à la mise en danger de la vie d’autrui.

La Brigade de Recherches de Keur Massar a interpellé douze individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui, a indiqué la Gendarmerie nationale.

Selon les informations communiquées par la gendarmerie, l’enquête a été ouverte à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état des agissements d’un individu séropositif qui continuait à entretenir des relations sexuelles non protégées. [Source Apanews]

Tchad : 36 % des capacités électriques désormais produites par le solaire

Le Tchad a porté sa capacité solaire installée à 110 MW, permettant à l’énergie solaire de fournir 36,7 % de l’électricité du pays, selon AFSIA et GOGLA. Cette croissance touche principalement N’Djamena et quelques centres urbains, où plusieurs projets solaires et de stockage sont en cours.

La montée en puissance du solaire s’explique par la petite taille du réseau national et un taux d’électrification limité à 12 %, favorisant l’adoption des énergies renouvelables.

Le gouvernement mise sur des projets solaires de grande envergure, des incitations fiscales et le plan « Chad Connection 2030 » pour développer 520 MW supplémentaires et atteindre 90 % d’électrification d’ici 2030. [Source Africa 24]

Le PDCI face au défi de l’unité au Palais de l’Assemblée nationale

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) traverse une période de fortes secousses après le cycle électoral de 2025. Alors que l’Assemblée nationale procède à la structuration de ses instances, une fracture notable est apparue au grand jour.

Trois figures de proue de la formation politique, cumulant les mandats de députés et de maires dans des communes stratégiques d’Abidjan, ont officiellement décliné l’invitation à rejoindre le groupe parlementaire de leur propre parti.

Cette décision marque un tournant symbolique dans la vie interne de la plus ancienne formation politique du pays. [Source Afrik.com]

Guinée-Bissau : L’opposant Domingos Simões Pereira convoqué devant le tribunal militaire de Bissau

En Guinée-Bissau, la pression judiciaire se resserre autour de Domingos Simões Pereira, président du PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) et figure centrale de l’opposition. L’ancien Premier ministre a été convoqué devant le tribunal militaire de Bissau pour le vendredi 13 février 2026, selon des sources proches de sa défense.

Cette convocation intervient dans un climat politique particulièrement tendu, marqué par un coup d’État militaire et une transition toujours contestée. La notification adressée à Domingos Simões Pereira ne précise pas les motifs de sa comparution.

Toutefois, plusieurs sources judiciaires évoquent une enquête liée à une supposée tentative de coup d’État en octobre 2025, accusation que l’intéressé et son entourage nient formellement. [Source Beninwebtv]

JO d’hiver 2026 : L’Afrique à la recherche d’une première médaille historique

Pour la première fois, l’Afrique aborde les Jeux olympiques d’hiver avec l’ambition affichée de décrocher une médaille. Lors des épreuves de Milan-Cortina, du 6 au 22 février 2026, huit nations du continent seront représentées par quinze athlètes, un record récent qui symbolise une volonté de passer du simple statut de participant à celui de compétiteur.

Cette délégation africaine, la plus importante depuis PyeongChang 2018, est engagée dans des disciplines traditionnellement dominées par les pays aux climats froids. L’Afrique du Sud mène le contingent avec cinq athlètes, comme la skeletoneuse Nicole Burger.

Le Bénin et la Guinée-Bissau feront leurs débuts, respectivement portés par le skieur alpin Nathan Tchibozo et par Winston Tang. Des figures expérimentées seront présentes, telles que la Kényane Sabrina Simader, l’Érythréen Shannon Abeda (pour ses troisièmes Jeux) ou le Nigérian Samuel Ikpefan, renforçant l’espoir d’une performance notable. [Source Africapresse]

Gabon : La Banque mondiale décaisse 85 milliards de FCFA pour moderniser les services d’eau et d’électricité

Le 5 février 2026, la Banque mondiale a annoncé l’approbation d’un financement monumental de 150 millions de dollars soit environ 85 milliards de FCFA par le biais de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour accompagner la République du Gabon dans son Projet d’accès aux services de base et d’amélioration des performances (PASBAP).

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où le gouvernement cherche à moderniser et à élargir l’accès aux services essentiels d’eau et d’électricité, tout en garantissant la viabilité financière des prestataires de ces services. En parallèle, le projet vise à répondre aux enjeux liés au changement climatique, en intégrant des solutions durables et résilientes. [Source GabonMediaTime]

Mali: Reprise de la production de la mine d'or de Loulo après l'accord entre Barrick Gold et Bamako

On en sait plus sur la reprise de la production de la mine d'or de Loulo Gounkoto, la plus grande du Mali, exploitée par le groupe minier canadien Barrick Gold. Après le long bras de fer entre le groupe et Bamako ces dernières années, un accord a été trouvé. La reprise d'activité du site pourrait engendrer d'importantes recettes pour le Mali.

Barrick Gold anticipe une reprise pas à pas de la mine d'or de Loulo Gounkoto, au Mali. La production pour cette année 2026 pourrait être comprise entre 260 000 et 290 000 onces d'or. C'est ce qu'affirme l'entreprise, dans son rapport financier, publié jeudi 5 février. [Source RFI]

Le golfe de Guinée redevient une zone d'exploration clé pour les majors pétrolières

Découvertes récentes et réformes relancent l’exploration offshore dans le Golfe de Guinée. Les majors pétrolières acquièrent des blocs dans la région pour renouveler leurs réserves, malgré des défis techniques et de rentabilité.

Les majors du secteur pétrolier renforcent leur présence dans le Golfe de Guinée, motivées par des découvertes en mer et des réformes réglementaires. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de demande énergétique plus soutenue que prévu.

Les compagnies sont mues par la nécessité de renouveler leurs réserves, car au rythme actuel d’exploitation, leurs stocks commerciaux pourraient être épuisés d’ici 20 ans en moyenne, d’après Woodmack. Or, la demande mondiale d’hydrocarbures pourrait continuer d’augmenter jusqu’en 2050, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). [Source Agence ecofin]

Togo - Les magistrats face à une crise de confiance

Les magistrats multiplient les initiatives pour redorer l’image de la justice, critiquée par la population.

Souvent perçus avec méfiance, ils sont régulièrement accusés de divers maux, notamment la corruption, une perception particulièrement marquée dans les affaires foncières, où la défiance des justiciables reste très forte.

Ces critiques persistantes, l’Union syndicale des magistrats du Togo (USYMAT) dit en être consciente et entend y faire face. Pour les responsables de cette organisation professionnelle, la situation actuelle traduit avant tout une profonde crise de confiance entre la justice et les citoyens. Une crise qui, selon eux, trouve souvent son origine dans un déficit d’information et une désinformation sur le fonctionnement réel de l’institution judiciaire. [Source Togonews]