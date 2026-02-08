Sénégal: Kaolack - La Chambre de commerce vote un budget de 702 millions CFA pour l'exercice 2026

Kaolack — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) a adopté, samedi, son budget pour l'exercice 2026, arrêté à 702 millions de francs CFA, contre 866 millions de francs CFA en 2025, a annoncé son président, Serigne Mboup.

Sur ce montant, 35 millions de francs CFA proviennent de la subvention de l'État, le reste étant mobilisé à travers les ressources propres de l'institution et l'appui de ses partenaires, a-t-il précisé, saluant la performance de la CCIAK en matière de bonne gouvernance et de gestion administrative.

Selon Serigne Mboup, la Chambre de commerce de Kaolack "fait figure de référence en matière de gestion", malgré une subvention étatique jugée modeste, comparativement à d'autres structures consulaires".

"Ici, nous avons tout pour réussir ces missions, puisque nous avons une institution financière, un bureau d'intermédiation commerciale, un centre de formation professionnelle et technique, entre autres structures d'accompagnement et d'encadrement de A à Z", a-t-il signalé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, à ce titre, invité les autorités à davantage associer les responsables des chambres consulaires à l'élaboration des politiques publiques, estimant qu'une application rigoureuse des textes en vigueur permettrait de rendre ces institutions "plus dynamiques" au bénéfice des acteurs économiques.

L'enjeu, selon lui, est d'arriver à faire des chambres consulaires "des espaces de débats et de concertations pour les agriculteurs, les pêcheurs, les acteurs des transports et de l'économie".

Serigne Mboup, également maire de Kaolack a aussi appelé le ministère de tutelle à corriger les situations d'illégalité relevées dans certaines chambres consulaires et à poursuivre les réformes, qu'il juge "indispensables au bon fonctionnement de ces institutions".