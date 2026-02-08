Sénégal: Saly Sarr égale son record personnel au meeting de Moscou

7 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La spécialiste du triple saut, Saly Sarr, a égalé son record personnel avec un saut à 14m55, samedi, au meeting d'athlétisme de Moscou (Russie), a appris l'APS.

Saly Sarr a terminé deuxième derrière la championne du monde en titre, la Cubaine Leyanis Pérez Hernández (14m75).

La native de Ouakam avait réalisé en début février 14m22 à Val-de-Reuil (France).

En novembre 2025, Saly Sarr avait remporté la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 mètres, lors des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie Saoudite.

Saly Sarr avait terminé sixième de la finale du triple saut aux Championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025.

Elle est également championne d'Afrique 2024 à Douala (Cameroun).

Aux Jeux olympiques (JO) Paris 2024, elle n'a pas réussi à se qualifier en finale.

L'Association nationale de la presse sportive (ANPS) l'a désignée meilleur sportif de l'année 2025.

