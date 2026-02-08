Le Soudan a souligné l'importance du renforcement de la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, afin de garantir que tous les pays puissent bénéficier des activités spatiales et de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable, en particulier pour les pays les moins avancés et les pays en situation de conflit ou d'après-conflit.

Le Soudan a appelé à soutenir les efforts internationaux visant à faciliter le transfert de technologies, à renforcer la coopération scientifique et universitaire et à développer les capacités, notamment par la coopération avec les institutions de recherche des pays en développement.

Cette déclaration a été faite par l'Ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne, avant la 63e session du Sous-Comité scientifique et technique des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, qui s'est tenue au Centre international de conférences de Vienne du 2 au 13 février 2026.