Soudan: L'Arabie Saoudite condamne fermement les attaques criminelles des FSR

Le ministère saoudien des affaires étrangères a exprimé la ferme condamnation de Royaume aux attaques criminelles perpétrées par les Forces de Soutien Rapide contre l'hôpital militaire Al-Kouik et un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial , ainsi qu'à un bus transportant des civils déplacés, qui ont causé la mort de dizaines de civils désarmés, parmi lesquels des femmes et des enfants, et ont endommagé des installations et des convois humanitaires dans les États du Nord et du Sud-Kordofan.

Selon l'agence de presse saoudienne, le Royaume a affirmé que ces actes ne pouvaient en aucun cas être justifiés et constituaient des violations flagrantes de toutes les normes humanitaires et conventions internationales pertinentes.

Le Royaume a exigé que les Forces de soutien rapide à cessent immédiatement ces violations et s'engagent aux dispositions de la Déclaration de Djeddah (engagement à protéger les civils au Soudan) signée le 11 mai 2023.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Royaume a réaffirmé sa position appelant à l'unité, à la sécurité et à la stabilité du Soudan, à la préservation de ses institutions légitimes et rejette toute ingérence étrangère ainsi que la poursuite, par certaines parties de l'introduction d'armes illégales, de mercenaires et de combattants étrangers, malgré l'affirmation par ces parties de leur soutien à la solution politique, dans un comportement qui constitue un facteur majeur de prolongation du conflit et aggrave la souffrance du peuple soudanais frère.