Congo-Brazzaville: Distinction - Les Congolais Cephas Germain Ewangui et Maixent Raoul Ominga honorés par la Ligue universelle du bien public

Cephas Germain Ewangui, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, et Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), représenté par Guili Tsoumou-Gavouka, ont été décorés de la Médaille d'or du bien public, la plus haute distinction décernée par la Ligue universelle du bien public au Sénat, à Paris, une organisation reconnue d'intérêt général.

Les nominations de Cephas Germain Ewangui et de Maixent Raoul Ominga ont été validées par la Commission des récompenses de la Ligue universelle du bien public pour leur engagement au service de l'intérêt général. Les deux Congolais ont été mis à l'honneur, le 6 février, au cours d'une réception donnée dans les salons Napoléon et Pourpre du Palais de Luxembourg, le siège du Sénat français, en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Pour la Ligue, organisatrice de l'événement, cette cérémonie symbolise la reconnaissance d'un parcours jugé exemplaire dans le domaine du bien public et des valeurs humaines. Elle distingue régulièrement des personnalités dont les actions sont jugées bénéfiques pour la collectivité, et c'est de Paris qu'elle réaffirme la portée internationale de ces distinctions pour mettre en lumière le rôle joué par ces acteurs économiques qui s'engagent au-delà de leurs fonctions professionnelles.

Pour Céphas Germain Ewangui qui a reçu sa distinction de de Jean-Claude Baudry, président de la Ligue universelle du bien public, l'institut a reconnu son implication dans les oeuvres de la société civile où il est engagé activement dans la lutte pour un monde juste en faisant valoir les droits de l'homme. Il est ouvert à l'autre en permanence.

Maixent Raoul Ominga, empêché, a été représenté par la directrice principale de la communication, des relations publiques et des événements de la SNPC, Guili Tsoumou-Gavouka. L'institut a pris en compte la constance des actions qu'il a menées pour le bien-être de la population congolaise. Il a mis en place des stratégies de la Responsabilité sociétale des entreprises qui lui ont permis de contribuer au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale dans le monde de l'éduction avec, entre autres, la construction de complexes scolaires.

«Dans un monde, une humanité vraisemblablement malade, accablée de plusieurs pathologies comme les discriminations et violences à l'égard de la femme, les atteintes multiples et l'échelle à la dignité inhérente à la personne humaine, la pauvreté toujours galopante, les crises morales, éthiques ; crises de valeurs, le racisme, les dérèglements climatiques, la corruption, la concussion, la fraude, la mal-gouvernance, le mépris des institutions multilatérales garantissant la coexistence pacifique et harmonieuse entre les Etats, les mépris dramatiques des droits de souveraineté de pays faibles : autant de facteurs qui nécessitent la mobilisation de tous, particulièrement des organisations de la société civile, pour faire au mieux entendre les cris des coeurs, des souffrances des peuples qui, partout sans exception, aspirent à un monde de paix, de justice sociale, de coexistence pacifique», a déclaré Céphas Germain Ewangui dans son mot de circonstance.

Il a également salué le rôle du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, qui, à son avis, est un des rares au monde à avoir doté le pays d'une institution constitutionnelle dédiée exclusivement aux organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales afin d'assurer une dynamique de la promotion de la démocratie sociale et participative.

Cephas Germain Ewangui a exprimé sa gratitude à «la Ligue universelle du bien public, d'abord pour la noblesse de ses missions, et ensuite pour l'initiative de la présente cérémonie dont l'objet est de reconnaître, encourager, voir couronner le parcours de certaines personnes, pour leurs contributions jugées marquantes dans la quête perpétuelle du bien-être de la société humaine, pour le bien-être du bien public».

Rappelons qu'avant ces deux personnalités, la Ligue universelle du bien public avait déjà distingué, entre autres, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba, en 2022; Brice Arsène Mankou (Médaille d'argent avec palme); Michel Mombilia-Weyambi (Médaille d'argent avec palme); et Deve Maboungou (Médaille de Vermeil) en 2025.