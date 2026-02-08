C'est un honneur pour la Fondation Gates de prendre part à cette cérémonie d'ouverture du Forum des Médias du REMAPSEN sur les Maladies Tropicales Négligées, à un moment hautement symbolique, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre les MTN.

Les Maladies Tropicales Négligées touchent encore plus d'un milliard de personnes dans le monde, dont une majorité en Afrique. Elles affectent les communautés les plus vulnérables, compromettent la santé, freinent la scolarisation des enfants, réduisent la productivité économique et perpétuent le cycle de la pauvreté. Pourtant, ce sont des maladies que nous savons prévenir, traiter et, pour certaines, éliminer.

Depuis plusieurs années, des progrès remarquables ont été réalisés grâce à l'engagement des gouvernements, des communautés, de la société civile, du monde scientifique et des partenaires au développement. Mais ces progrès restent fragiles. Ils nécessitent une mobilisation constante, une volonté politique renouvelée et une information juste, accessible et mobilisatrice.

C'est précisément là que le rôle des médias est fondamental.

Les professionnels des médias ne sont pas seulement des relais d'information. Ils sont des acteurs du changement. En donnant une voix aux communautés affectées, en mettant en lumière les avancées scientifiques, en interpellant les décideurs et en luttant contre la désinformation, les médias contribuent directement au succès des programmes de lutte contre les MTN.

La Fondation Gates est fière de soutenir cette initiative du Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement, le REMAPSEN, qui reconnaît la place stratégique des médias africains dans la promotion de la santé publique et dans l'accélération des progrès vers l'élimination des maladies tropicales négligées. Renforcer les capacités des journalistes, favoriser un journalisme de qualité fondé sur les données probantes et encourager des récits humains et responsables sont des leviers essentiels pour transformer l'engagement en impact durable.

À la veille de la Journée mondiale de lutte contre les MTN, ce Forum nous rappelle que l'élimination de ces maladies n'est pas seulement une question de santé, mais aussi de justice sociale, d'équité et de dignité humaine. Aucun pays, aucune communauté, aucun enfant ne devrait être laissé pour compte face à des maladies que nous avons les moyens de vaincre.

La Fondation Gates réaffirme son engagement à travailler aux côtés des gouvernements africains, des organisations régionales, des partenaires techniques et financiers, et des réseaux de médias comme le REMAPSEN, pour faire de l'élimination des MTN une réalité.

Nous formons le-vous que les échanges de ce Forum inspirent des actions concrètes, renforcent les synergies et amplifient les voix qui portent l'espoir d'un avenir sans maladies tropicales négligées.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès à ce Forum.