En marge de sa tournée officielle dans la région de Kédougou, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement officiel de la connectivité universelle par Internet satellitaire, à travers la technologie Starlink. La cérémonie s'est tenue au Lycée technique, industriel et minier Mamba Guirassy, un établissement emblématique situé dans une zone longtemps confrontée à un accès limité au numérique.

En choisissant Kédougou pour ce lancement, le chef de l'État a voulu poser un acte politique fort. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans une volonté affirmée de désenclaver les territoires, de réduire les inégalités d'accès aux services numériques et de faire du numérique un véritable levier d'équité, de souveraineté et de transformation sociale.

« Ce choix n'est pas anodin », a souligné le président Bassirou Diomaye Faye sur sa page Facebook. Il vise à mettre le numérique au service de secteurs clés tels que l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'administration publique et l'économie locale, particulièrement dans les zones historiquement marginalisées.

À travers l'introduction de l'Internet satellitaire, le Sénégal s'engage résolument sur la voie de l'accès universel à Internet. Une orientation stratégique qui, selon le chef de l'État, traduit un modèle de développement inclusif, ne laissant aucun territoire ni aucune génération en marge du progrès technologique.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du New Deal Technologique, pilier central de la nouvelle vision gouvernementale. L'objectif affiché est clair : bâtir un Sénégal plus juste, plus connecté et résolument tourné vers l'avenir, où le numérique devient un moteur de cohésion sociale et de développement durable.