Gabon: Port-Gentil - Le choc Newrest, puis l'espoir GLT pour sauver des centaines d'emplois

Port-Gentil a vécu, fin janvier 2026, l'un des épisodes sociaux les plus douloureux de ces dernières années. La filiale gabonaise du groupe français Newrest a quitté le territoire dans la nuit du 28 janvier 2026, sans la moindre communication préalable à ses employés, partenaires ou aux autorités nationales.

Le lendemain matin, plus de 600 salariés ont découvert des bureaux vides, des sites abandonnés et une entreprise devenue silencieuse. Aucun message officiel, aucune explication. Les salaires, cotisations sociales et engagements contractuels sont restés impayés, plongeant des centaines de familles dans une situation de grande précarité.

Une disparition brutale et incompréhensible

Selon plusieurs sources, cette fuite précipitée serait liée à la perte du principal contrat de l'entreprise, représentant 60 % de son chiffre d'affaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis, plusieurs responsables, dont le Directeur général Nicolas Descourteux et le Directeur administratif et financier Benoît Dombret, sont déclarés introuvables.

Pour de nombreux salariés, ce départ est perçu comme un grave manquement moral, social et juridique, remettant en cause la responsabilité des multinationales opérant au Gabon.

Cette crise rappelle douloureusement le départ de Sodexo en 2017, qui avait déjà laissé plus de 1 000 travailleurs sans emploi. Une répétition dramatique qui relance le débat sur la protection des travailleurs face aux groupes étrangers.

GLT rachète Newrest et redonne un espoir.

Dans ce contexte tendu, une lueur d'espoir est apparue.

Gabon Loisirs et Tourisme (GLT), entreprise 100 % gabonaise, a officiellement procédé au rachat de Newrest Gabon, à travers un protocole de cession portant sur l'actif et le passif de l'entreprise.

Cette reprise vise à assurer la continuité des activités, mais surtout à sauver plus de 300 emplois répartis sur 9 sites à l'échelle nationale. Les activités concernent la restauration collective et les services associés, dans un secteur stratégique pour plusieurs entreprises publiques et privées.

Le périmètre économique de l'opération représente plus de 10 milliards de FCFA de charges annuelles, illustrant l'ampleur des enjeux humains et financiers.

« Préserver l'emploi et stabiliser l'entreprise ». Pour le Directeur général de GLT, M. Ange Poungou, cette opération est une responsabilité majeure :

« Notre priorité est d'assurer la continuité de l'activité, de préserver les emplois et de travailler, étape par étape, à la stabilisation de l'entreprise, en lien étroit avec nos équipes et nos partenaires. »

Du côté des travailleurs, la reprise apporte enfin des repères après des semaines d'angoisse. Les échanges avec la nouvelle direction permettent de dissiper le flou qui paralysait leur quotidien.

GLT a déjà mis en place une gouvernance dédiée, engagé une évaluation complète des activités, et amorcé l'harmonisation des pratiques afin d'installer un cadre fondé sur le dialogue, la clarté et la stabilité.

Un symbole de souveraineté économique

Cette reprise s'inscrit dans la dynamique nationale visant à renforcer les entreprises gabonaises, à promouvoir la souveraineté économique et à préserver l'emploi local.

Après le choc, Port-Gentil espère désormais tourner la page d'une crise sociale profonde, avec l'espoir que cette fois, l'histoire ne se répétera pas.