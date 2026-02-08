Sénégal: Entreprenariat - 11.000 producteurs touchés par le projet AVENIR à Sedhiou et à Tambacounda

Les acteurs du projet avenir ont présenté les résultats de leur intervention dans les départements de Bounkiling et Goudomp. Ils ont tenu deux ateliers pour partager les réalisations et relever les insuffisances.

Les associations de femmes des départements de Bounkiling et de Goudomp ont salué les résultats du projet adaptation et valorisation entrepreneuriales en irrigation et agriculture rurales (AVENIR).

Lors d'ateliers organisés le jeudi et vendredi respectivement à Bounkiling et Goudomp, les responsables du projet ont présenté le bilan de leurs actions après sept années d'intervention dans les régions de Sédhiou (sud). Cet atelier au-delà de la présentation des résultats du projet, il a permis de se pencher sur les potentialités dont regorgent les deux départements », a indiqué Dr Issa Ouédraogo, représentant CIAT.

Selon lui, le département de Goudomp est connu pour sa capacité à produire de la céréale tel que le riz et aussi la mangue, l'arachide. L'orthiculture occupe également une bonne place dans la potentialité économique locale, a -t-il précisé. Dans sa présentation, M Ouédraogo a partagé les leçons apprises du projet Avenir, comme la gestion intégrée des sols.

« C'est l'un des aspects intéressants qu'ont souligné les acteurs, a-t-il déclaré. Pour lui, « sans la maîtrise des sols, on ne peut pas prétendre faire de bonnes productions ». La question du sol constitue donc, Le premier élément qui a été mis en exergue pour opérer un changement.

Leçons apprises

La ressource hydrique est évoquée dans la même occasion. Face aux aléas climatiques, les acteurs ont constaté la montée de la langue salée et la baisse des nappes phréatiques.

« Des outils ont été élaborés pour la projection et la gestion de cette ressource hydrique à en croire M Ouédraogo. Ainsi, pour préserver les cultures et obtenir de bon rendement, les acteurs ont insisté sur la nécessité de mettre en place un système d'information climatique. Dans le département de Bounkiling, la rencontre a été présidée par Boubacar Sagna, le préfet de cette localité.

Le projet met l'accent sur le maraîchage. De nombreuses femmes ont pu bénéficier de formation sur les techniques d'irrigation, la gestion de la ressource en eau. « L'accompagnement a été technique en plus des moyens attribués aux femmes pour pouvoir faire des activités génératrices de revenu », a noté Boubacar Sagna. Il a invité le projet a davantage impliqué les chefs de services techniques afin qu'ils opèrent dans l'accompagnement.

11.000 producteurs touchés

Au regard de l'impact social, il a plaidé pour une deuxième phase de ce projet. S'exprimant au nom des femmes, Francesca Diouf, madame Diao de la commune de Médina Wandifa a reconnu l'apport du projet dans les activités de son GIE essentiellement tournée dans le maraîchage. « Nous n'avions pas les moyens de nous payer une pompe pour remplacer celle qui est endommagée, le projet avenir nous a donc proposé un kit de pompe et de grillage qui nous a permis de relancer notre activité », a témoigné Mme Diao.

Le projet AVENIR est lancé en 2019. Il s'était fixé comme priorités l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, le développement d'une agriculture résiliente face aux changements climatiques et le renforcement de la gouvernance locale de l'eau. Selon Issa Ouedraogo, « plus de 11.000 producteurs directs et 25.000 indirects dans les régions de Sédhiou et Tambacounda ont été touchés par les activités du projet Avenir. Ces impacts ont contribué à générer des emplois dans le monde rural.