Afrique: Eau - Le Sénégal désigné pour abriter le 24e Congrès africain en 2028

C'est désormais officiel. L'Assemblée générale de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA) a validé, ce samedi à Yaoundé (Cameroun) la décision de son Comité de direction de confier au Sénégal l'organisation du 24e Congrès de l'institution, prévu en février 2028.

Lors de cette même session, l'Assemblée générale a également approuvé la désignation de l'Afrique du Sud pour accueillir le Congrès de 2030, confirmant ainsi le calendrier des grandes rencontres continentales du secteur de l'eau et de l'assainissement.

Par ailleurs, le Burkina Faso a été retenu pour organiser les 97e Assises du Conseil scientifique et technique (CST), programmées pour juillet 2026.

En attendant ces échéances, le 23e Congrès de l'AAEA s'ouvrira le lundi 9 février dans la capitale camerounaise. À cette occasion, le Sénégal sera fortement représenté, avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement, sous la conduite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Cette désignation du Sénégal pour 2028 consacre la reconnaissance du rôle et de l'expertise du pays dans les politiques africaines de gestion de l'eau et de l'assainissement.