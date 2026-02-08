Sénégal: Étape de Khelcom Biram - Ousmane Sonko demande aux étudiants de regagner les amphithéâtres

À l'étape de la commune de Khelcom Biram, où se trouvent des locaux de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), Ousmane Sonko a lancé un appel aux étudiants pour mettre fin à leur mouvement de protestation.

« Aux étudiants, vous êtes nos enfants. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais nous avons de grandes ambitions pour votre bien-être. J'ai toujours demandé aux ministres de payer les bourses à temps », a-t-il déclaré, les invitant à regagner les amphithéâtres.

Ousmane Sonko soutient qu'il n'y a ni arriérés de bourses ni retard de paiement. Selon lui, le problème relève plutôt d'une mauvaise interprétation liée aux rappels. Il a promis de revenir en détail sur cette question au cours de la tournée politique qu'il mène, depuis ce matin, dans le département de Guinguinéo.