Sénégal: Étape de Khelcom Biram - Ousmane Sonko demande aux étudiants de regagner les amphithéâtres

7 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

À l'étape de la commune de Khelcom Biram, où se trouvent des locaux de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), Ousmane Sonko a lancé un appel aux étudiants pour mettre fin à leur mouvement de protestation.

« Aux étudiants, vous êtes nos enfants. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais nous avons de grandes ambitions pour votre bien-être. J'ai toujours demandé aux ministres de payer les bourses à temps », a-t-il déclaré, les invitant à regagner les amphithéâtres.

Ousmane Sonko soutient qu'il n'y a ni arriérés de bourses ni retard de paiement. Selon lui, le problème relève plutôt d'une mauvaise interprétation liée aux rappels. Il a promis de revenir en détail sur cette question au cours de la tournée politique qu'il mène, depuis ce matin, dans le département de Guinguinéo.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.