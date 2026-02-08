Sénégal: Badion paraphe une Charte d'engagement

Pour assurer une bonne prise en charge des droits des femmes et leur intégration dans les instances de décision, le Conseil sénégalais des femmes (Cosef) a présenté, mardi 3 février, une charte d'engagement à la mairie de Badion (département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda).

Dans la commune de Badion, dans le département de Médina Yoro Foulah (région de Kolda), la voix des femmes compte. Une journée mémorable s'est tenue, le mardi 3 février 2026, dans cette localité.

Sous l'égide de la section koldoise du Conseil sénégalais des femmes (Cosef) et de l'initiative du groupement « Habbondiral fii hebtaaré rewb̔é », (Formation pour le leadership des femmes), les autorités locales ont signé une charte d'engagement pour la promotion des droits des femmes. Le document est articulé autour de quatre axes prioritaires : promouvoir activement le leadership des femmes au sein du conseil municipal ; garantir un climat de respect et d'égalité lors des débats et prises de décisions ; soutenir les initiatives portées par les femmes et les organisations féminines ainsi que faciliter l'accès à la terre et au crédit financier pour favoriser l'autonomisation économique des femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son intervention, le sous-préfet de Fafacourou, Ismaïla Sy, a salué l'engagement de l'État sénégalais en faveur des femmes, rappelant des mesures phares comme la loi sur la parité.

« L'État n'a pas oublié les femmes », a-t-il déclaré, soulignant l'impact indéniable des formations dispensées par Educo depuis 2024. Ces programmes portent sur la prise de parole en public et la plaidoirie, permettant aux femmes de faire entendre leur voix avec assurance.

Le sous-préfet a annoncé la création d'un Comité de suivi pour pérenniser ces avancées. « Que les maires s'engagent à amplifier ces belles initiatives », a-t-il exhorté.

Abdoulaye Bamba Diallo, adjoint au maire de Badion, a réaffirmé l'engagement total de la commune. « Nous nous engageons entièrement à accompagner cette initiative du Cosef, particulièrement pour le développement et la protection des droits des femmes, ainsi que leur intégration dans les instances de décision », a-t-il déclaré. Pour sa part, Fatou Kandé Ba, coordonnatrice du Cosef, a partagé son enthousiasme relatif à cette charte.

« Depuis mars 2025, Educo nous accompagne dans cette mission. Nous sommes venus à Badion pour présenter aux autorités locales, en particulier à la mairie, cette charte d'engagement pour la promotion et la participation des femmes et des filles dans les instances de prise de décision. Avant, ces femmes attendaient juste qu'on leur demande de lever la main pour valider les idées des hommes. Aujourd'hui, elles prennent la parole avec confiance », se réjouit-elle.

Les échanges ont aussi mis en lumière des obstacles persistants. Mme Ba a insisté sur la nécessité d'éviter les mariages et grossesses précoces et la surcharge de travail domestique pour les filles après les cours.