Sénégal: Intervilles Rotary - Un don de 2 millions FCFA pour les diabétiques de Saint-Louis

7 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Jeanne Sagna

À l'occasion de la 2e édition des Intervilles des Rotary Clubs du Sénégal, organisée du 6 au 8 février 2026 à Saint-Louis, les clubs Rotary du pays ont posé un acte de solidarité en offrant un important don médical à l'Association des diabétiques de Saint-Louis.

La remise du don s'est déroulée le samedi 7 février 2026 au siège de l'association. Estimé à plus de deux millions de francs CFA, ce don est composé de lecteurs de glycémie, de bandelettes, de lancettes, de tensiomètres, d'ophtalmoscopes et de monofilaments destinés au suivi des complications liées au diabète. Il permettra de renforcer le dépistage, le suivi médical et la prévention auprès de plus de 2 500 personnes vivant avec la maladie. Présidente du comité d'organisation des Intervilles, Djenebou Diallo a expliqué le choix porté sur cette action solidaire.

« Saint-Louis présente le taux de prévalence du diabète le plus élevé du Sénégal. Face à cette situation, les clubs Rotary ont voulu apporter une réponse concrète et utile aux malades », a-t-elle indiqué.

Le président de l'Association des diabétiques de Saint-Louis, Amadou Doudou Diop, a salué un appui déterminant dans la lutte contre une maladie aux lourdes conséquences. « Avec ce matériel, nous pourrons améliorer le dépistage précoce et éviter de nombreuses complications, notamment les amputations qui touchent durement les familles », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a félicité le Rotary pour cette initiative et plaidé pour une meilleure prise en charge du diabète. « Ce geste du Rotary est un signal fort. Il montre l'importance des partenariats pour accompagner les populations vulnérables et renforcer la lutte contre le diabète », a-t-il souligné. A travers cette action, les Rotary Clubs du Sénégal réaffirment leur engagement en faveur de la santé communautaire et illustrent leur devise « Servir d'abord », en soutenant durablement les acteurs locaux engagés contre le diabète à Saint-Louis.

