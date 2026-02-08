Sénégal: Keur Massar - Douze personnes interpellées pour acte contre nature avec transmission volontaire du VIH

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé à l'interpellation de douze individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui.

Selon la Gendarmerie de Keur Massar, l'enquête a été déclenchée à la suite de l'exploitation d'un renseignement signalant les agissements d'un individu séropositif qui continuait à entretenir des relations sexuelles non protégées.

Les investigations menées par les éléments de la Brigade de Recherches ont conduit à l'interpellation du principal mis en cause le 4 février 2026. Soumis à un test de dépistage du VIH sur réquisition adressée à une personne qualifiée, un certificat médical délivré par un médecin a confirmé qu'il était porteur du virus.

Entendu par les enquêteurs, l'intéressé a reconnu avoir connaissance de son statut sérologique et a déclaré avoir sciemment contaminé une dizaine de personnes, notamment contactées à travers des groupes WhatsApp.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux de ses partenaires, interpellés le même jour, ont également affirmé être informés de leur séropositivité. Ils ont toutefois indiqué avoir continué à entretenir des relations sexuelles non protégées avec d'autres partenaires.

La poursuite des investigations a permis l'arrestation de cinq autres individus le 5 février, puis de quatre supplémentaires le 6 février, portant à douze le nombre total de personnes interpellées dans le cadre de cette affaire.

Les tests de dépistage effectués ont révélé que, parmi les douze personnes arrêtées, six ont été déclarées séropositives, deux sont en attente de confirmation médicale et quatre ont été déclarées séronégatives.

La Gendarmerie nationale indique que l'enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau et de situer toutes les responsabilités.