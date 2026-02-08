Sénégal: Projet gazier GTA - Le PCN britannique de l'OCDE met BP face à ses responsabilités

Le Point de Contact National (PCN) britannique de l'OCDE a jugé recevable la plainte déposée par Lumière Synergie pour le Développement (LSD) et des pêcheurs de la Langue de Barbarie contre BP et Kosmos Energy, opérateurs du projet gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Une décision saluée comme « historique » par les communautés affectées à Saint-Louis.

La plainte, introduite en août 2023 par LSD et l'Association des pêcheurs artisans « Gaadlou Guèrri », dénonçait l'absence de consultations « significatives et inclusives » avec les populations locales ainsi que des impacts environnementaux, sociaux et économiques jugés préoccupants pour des communautés vivant essentiellement de la pêche artisanale.

Selon LSD, la décision du PCN reconnaît la légitimité des préoccupations soulevées et met en évidence « de graves manquements » de BP dans le respect de ses obligations de diligence raisonnable, notamment dans la gestion des impacts sociaux et environnementaux liés à ses opérations. « Il faut qu'il y ait des réparations ! », a déclaré El Hadji Dame Fall, président de LSD.

Pour lui, cette décision contraint la multinationale à assumer pleinement ses responsabilités vis-à-vis des populations affectées. De son côté, Aly Marie Sagne, directeur exécutif de l'Ong, estime que cette décision dépasse le seul cadre du projet GTA. « Elle rappelle l'importance du consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées et l'obligation pour les multinationales de respecter les normes internationales », a-t-il souligné.

LSD et les pêcheurs précisent qu'ils ne s'opposent pas au développement énergétique, mais plaident pour une transition énergétique juste, respectueuse des droits humains, de l'environnement et des réalités locales. Les organisations appellent enfin les partenaires nationaux et les institutions financières impliquées dans les projets énergétiques à tirer les leçons de cette décision, afin de garantir que les futurs investissements respectent scrupuleusement les normes sociales, environnementales et juridiques.