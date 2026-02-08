Ile Maurice: Transformation numérique et progrès sectoriels

La réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 février 2026 a abordé un large éventail de questions nationales et internationales - développements diplomatiques, initiatives de protection sociale, politiques environnementales, transformation numérique et progrès sectoriels.

· Chagos

Le soutien du président des États-Unis à la décision du Premier ministre britannique de signer un accord sur l'archipel des Chagos et la base militaire de Diego Garcia a été salué. Le Royaume-Uni poursuit le processus parlementaire y relatif.

· Fête nationale 2026

Les anniversaires de l'Indépendance et de la République seront célébrés le 12 mars sur le thème «In Peace, Justice and Liberty», avec la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau et un spectacle culturel au Champ-de-Mars.

· Journée internationale des femmes

Le ministère de l'Égalité des genres organisera un événement national, le 8 mars 2026, sur le thème «Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles». L'événement rassemblera environ 1 500 femmes et réaffirmera l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et des filles.

· Internet gratuit

L'initiative est opérationnelle et elle offre l'accès à l'internet gratuit aux familles inscrites au Registre social de Maurice - plus de 7 000 foyers et 31 000 personnes. Un budget de Rs 85 millions sera alloué chaque année à ce programme.

· «Waste water charges»

Le Règlement de 2026, exemptant de redevances les abonnés dont la consommation est inférieure ou égale à 6 m3 et qui sont inscrits au Registre des services d'assainissement.

· Législation américaine

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la version modifiée du projet de loi H.R. 7148, qui prolonge la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique-AGOA- jusqu'au 31 décembre 2026.

· Coopératives

Lancés par le ministère de l'Industrie, des prix nationaux d'excellence reconnaîtront et encourageront les coopératives à adopter les meilleures pratiques et à améliorer leurs performances. La remise des prix aura lieu en avril 2026 et mettra l'accent sur la contribution des coopératives au développement durable.

· Pollution plastique

Un projet dans le cadre de l'initiative ISLANDS a abouti à des recommandations pour réglementer les granulés de plastique et à améliorer l'accès aux données douanières afin de lutter contre la pollution plastique à Maurice.

· Fairtrade Africa

Un cadre de collaboration a été établi avec Fairtrade Africa afin d'améliorer la productivité des petits producteurs de canne à sucre grâce à l'adoption de bonnes pratiques agricoles par le biais de formations et conseils techniques.

· Justice familiale. Un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Égalité des genres et l'Alliance européenne des centres de justice familiale a été approuvé afin de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et domestiques grâce à l'échange de connaissances et de bonnes pratiques.

· Korek. Un comité de pilotage présidé par le ministre des Technologies de l'information supervisera le développement de la super-application KOREK, qui intégrera diverses applications de services publics sur une plateforme unique, améliorant ainsi l'accès aux services aux citoyens et simplifiant les interactions avec l'administration grâce à une authentification unique et sécurisée. Cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement d'un État moderne, inclusif et numérique.