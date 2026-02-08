Ile Maurice: 45 ans de musique et tourné vers l'avenir

Le 28 février au Caudan Arts Centre, le bluesman mauricien célèbrera sa carrière, non par la nostalgie mais par le partage et l'engagement.

Eric Triton n'a jamais aimé regarder dans le rétroviseur. Pour marquer ses 45 ans de carrière, l'artiste a choisi de se projeter résolument vers l'avenir avec Transmission, un concert-événement, le samedi 28 février, au Caudan Arts Centre. Loin d'un hommage figé ou d'une rétrospective, cette soirée se veut une déclaration d'intention : transmettre des valeurs, des émotions et une vision de la musique profondément humaine.

Entouré de Cool People United et d'une constellation d'artistes, issus de plusieurs générations, Eric Triton imagine Transmission comme un passage de témoin. «Ce concert n'est pas une célébration du passé mais une invitation à bâtir l'avenir ensemble», affirme-t-il. Une philosophie qui traverse l'ensemble du projet, au croisement du blues mauricien, du sega et de la danse contemporaine.

Le public retrouvera des morceaux emblématiques de son répertoire, revisités dans cet esprit de transmission, ainsi que des compositions inédites. Fidèle à sa discrétion, Triton préfère laisser la place à la surprise, promettant toutefois un spectacle «rempli d'émotions». Plus qu'une performance musicale, Transmission se présente comme une expérience collective, portée par une même conviction : l'art peut rassembler, réconcilier et inspirer.

Parmi les artistes invités figurent Art Academy, Les Frères Joseph et cinq élèves de L'Atelier Mo'Zar, symboles d'une jeunesse engagée, pour qui la musique dépasse le simple divertissement. À leurs côtés, une distribution riche et éclectique - Philippe Thomas, Kristof Bertin, Clike Armoogum, Shakti Shane Ramchurn, Raissa Anseline, Ingrid Leste, N'Gelo Triton, Anna Patten et des danseuses - donne corps à cette vision collective et généreuse de la création.

Né à Cité Père Laval, Quatre-Bornes, Eric Triton découvre très tôt la musique. Guitariste gaucher, autodidacte jouant sur une guitare de droitier, il incarne, dès ses débuts, une forme de résistance à la norme. Cette singularité nourrit un univers musical unique, forgé au fil de tournées internationales et d'influences multiples. Sa voix grave et reconnaissable entre toutes accompagne des compositions où se mêlent blues, swing et sega, avec des titres devenus incontournables comme L'Unité ou Blues dan mwa.

Mais au-delà de la reconnaissance artistique, Triton revendique un rôle de passeur. «Transmettre les bonnes valeurs à travers notre musique et emmener un peu d'émotion dans le présent et l'avenir», telle est la mission qu'il s'assigne aujourd'hui. Une mission qu'il entend poursuivre sans renoncer à la scène : «Je n'arrêterai jamais», confie-t-il, déterminé à accompagner les jeunes artistes sensibles à la dimension émotionnelle de la musique.

Avec Transmission, Eric Triton affirme plus que jamais que la culture, portée par des artistes engagés, peut contribuer à transformer la société. Une soirée qui s'annonce intense, sincère et profondément actuelle.