Afrique: Plaidoyer pour l'introduction de la VAR dans les championnats africains

Bijilo (Gambie) — L'arbitre international gambien Papa Bakary Gassama a appelé, dimanche, à l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans les championnats locaux africains, soulignant l'importance de cette technologie pour réduire les erreurs d'arbitrage

"La VAR n'est pas venue pour tout effacer, elle est là pour aider à limiter les erreurs", a estimé M. Gassama.

Il s'exprimait lors d'un panel consacré à l'essor de l'industrie footballistique africaine, la jeunesse de sa population ainsi que l'intérêt et les investissements croissants des acteurs mondiaux lors du dernier jour de la 8e édition du congrès de l'AIPS/Afrique.

"Les erreurs font partie de la vie, surtout dans le monde de l'arbitrage. On ne pourra jamais les éradiquer totalement, mais on peut les réduire, a encore fait valoir l'arbitre gambien.

Selon lui, seuls "quatre ou cinq pays africains" utilisent actuellement la VAR dans leurs championnats locaux, une situation qu'il juge insuffisante, avant d'insister sur l'importance pour les pays, pour les ligues et pour les joueurs de s'approprier de cette technologie.

Interrogé sur les décisions arbitrales parfois controversées, même avec l'introduction de la VAR, il a expliqué que l'autorité finale reste toujours entre les mains de l'arbitre central.

"Pendant le match, c'est l'arbitre qui décide. La VAR peut demander une vérification, mais la décision finale m'appartient toujours " en tant qu'arbitre, a-t-il précisé, ajoutant que "la VAR appelle, mais c'est l'arbitre central qui tranche".

Miser sur l'encadrement intergénérationnel au sein de l'arbitrage africain

Âgé de 46 ans, Papa Bakary Gassama possède un riche parcours dans l'arbitrage africain et mondial. Il a officié lors de nombreuses éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et dirigé des matchs lors du CHAN 2011 et 2018 (finale).

Il a également officié lors des Jeux olympiques de 2012, de trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022), ainsi que lors de plusieurs finales de la Ligue des champions d'Afrique. Il a par ailleurs été désigné arbitre de l'année par la CAF en 2014, 2015 et 2016.

En juin 2025, il a été nommé Directeur du développement des arbitres à la CAF, où il s'attelle à la formation de la nouvelle génération.

L'arbitre international a également affirmé avoir "énormément donné pour aider la FIFA et l'Afrique", soulignant que son principal défi a toujours été de "rivaliser avec les arbitres d'autres pays".

"C'est cela que je veux inculquer aux autres arbitres africains : ne pas se limiter uniquement à l'Afrique", a-t-il ajouté.

Papa Gassama a par ailleurs estimé que l'absence actuelle de plusieurs arbitres de premier plan pourrait avoir un impact sur le niveau général, appelant le comité des arbitres de la CAF à jouer pleinement son rôle, tout comme les médias.

"Il est important que les anciens arbitres aident les jeunes, en s'appuyant sur le comité arbitral de la CAF", a-t-il préconisé.