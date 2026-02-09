Afrique: Jeux d'hiver 2026 - Que cherchent les Africains dans cette poudreuse?

Les jeux olympiques d'hiver 2026 se déroulent depuis le 6 février dernier et ce jusqu'au 22 de ce mois en Italie, précisément à Milan et à Cortina d'Ampezzo. Durant 2 bonnes semaines, 93 pays participeront aux différents concours avec plus de 3 500 athlètes. Ils vont rivaliser d'ardeur pour tenter de décrocher cependant un nombre très limité de médailles, soit 195 au total, réparties dans 16 disciplines olympiques. Parmi ces nations, il y a ceux qui tiennent le haut du pavé. Ce sont la Norvège qui totalise 405 médailles en 24 participations, dont 148 titres olympiques, c'est-à-dire des médailles d'or. Le podium mondial des jeux d'hiver est complété par les Etats-Unis avec 330 médailles également en 24 participations et l'Allemagne avec 304 grelots en 19 apparitions.

Et l'Afrique dans tout ça? Comme toujours pour notre chère Afrique, l'essentiel est de participer. Passe encore quand il s'agit des jeux d'Eté où en athlétisme et dans les sports de combat où nous parvenons à tirer notre épingle du jeu à l'image du Kenya qui se hisse largement en tête avec un total de 113 médailles dont 35 en or. Suivent l'Afrique du Sud (89 médailles dont 27 en or) et l'Ethiopie (58 médailles dont 23 en or). Par contre aux jeux d'hiver, la présence africaine est juste anecdotique et ce, pour une raison bien simple. Nos pays connaissent essentiellement un climat tropical. Très peu sont ceux qui sont qui bénéficient de la poudreuse pour s'entraîner conséquemment et donc prétendre à quelques médailles que ce soit. Et quand l'Afrique est représentée, c'est souvent parce que certains de ses enfants vivent dans des pays au climat tempéré.

Pour cette cuvée 2026, ils sont ainsi une quinzaine d'athlètes africains venant de 8 pays à y prendre. Ce sont l'Afrique du Sud, Bénin, Érythrée, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Maroc, et le Nigeria. Ils vont essayer de performer notamment en ski alpin, ski de fond, ski acrobatique et skeleton. Parmi eux le pays de Nelson Mandela qui participe pour sa 8e fois à ce rendez-vous quadriennal, pour zéro médaille jusque-là. Ces athlètes sont souvent issus de la diaspora et entraînés en Europe ou en Amérique du Nord. Ils pallient le manque d'infrastructures locales, illustrant une visibilité croissante malgré l'absence de médailles historiques.

Pour tout dire, l'Afrique et le reste du monde ne boxent pas dans la même catégorie. Malgré tout, il faut saluer le courage et la persévérance de ces quelques rares "hommes et femmes de neige" africains qui s'aventurent dans ce grand froid. Il neige certes dans certains pays africains comme l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Maroc, la Tanzanie ou l'Algérie mais pas suffisamment pour développer les sports de glisse et former des sportifs compétitifs susceptibles de rivaliser avec les athlètes d'autres continents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn