Congo-Kinshasa: La MONUSCO confirme le retrait des derniers contingents sud-africains

Dans un communiqué publié ce dimanche 8 février, la MONUSCO indique avoir été informée par le Secrétariat général de l'ONU que l'Afrique du Sud retire ses derniers soldats encore engagés en République démocratique du Congo.

La mission onusienne exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africains pour leur engagement de longue date en RDC, ainsi qu'aux Casques bleus ayant servi, parfois au prix de leur vie, sous le drapeau des Nations unies.

La MONUSCO souligne sa volonté de maintenir un dialogue étroit avec Pretoria sur les questions plus larges liées au maintien de la paix, notamment le partage d'expériences et l'accompagnement des efforts de stabilisation.

Elle précise enfin que cette transition sera menée de manière coordonnée, sécurisée et conforme aux normes onusiennes, afin d'assurer une sortie responsable des contingents sud-africains.

Toutefois, la date exacte du début du retrait de ces soldats de la paix de la RDC n'a pas été précisée.